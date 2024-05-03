Почему мир проспал начало Третьей мировой войны: о чем говорят заявления Макрона

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов рассмотреть введение французских войск в Украину при двух условиях: если россияне прорвут линию фронта, а также – если наша страна сама попросит помощи. В ответ Россия сыплет традиционными угрозами, а ей подпевают руководители некоторых стран ЕС, имеющие явно пророссийские взгляды – как тот же премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Между тем, ряд стран НАТО (Чехия, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Польша и Великобритания) выступили с жесткими обвинениями РФ, пригрозив ответными действиями за ее агрессивные действия против стран-членов Альянса. О чем говорит ужесточившаяся риторика и действия отдельных членов НАТО в адрес РФ? Могут ли последовать более серьезные шаги для обуздания страны-агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: Минобороны Украины
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко поделился такими мыслями:
Эксперт акцентирует, что никто уже не воюет по старым законам и обычаям сухопутной войны, когда некие страны объявляли о том, что вступают в войну и так далее. Россия, начиная агрессию против Украины в 2014-м, всем рассказывала, что ее нет, напоминает он. При этом захватывала Крым, а потом разжигала гибридную войну на Донбассе. Затем в 2022-м начала, по кремлевским терминам, опять же, не официальную войну, а "специальную военную операцию". На самом деле с 2014 года у нас – война, подчеркивает Андрей Сенченко. Причем, не только у нас.
По сути, это всё – проявления Третьей мировой войны, которую ведет против демократического лагеря конгломерат авторитарных режимов, уверен он. Сейчас в эту новую ось зла очевидно входят Россия, Иран, Северная Корея. Чуть в стороне пытается стоять Китай, как бы над схваткой. Хоть он принимает достаточно активное участие в войне против демократий, подбадривая и подпитывая вышеназванную ось зла, отмечает Андрей Сенченко.
Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский уже отметил – приглашение союзных войск на территорию Украины является исключительное суверенным правом нашей страны. И оно не может обсуждаться без участия Украины.
По его мнению, реакция РФ тут прогнозируема, но Франция – это не Германия и уровень самостоятельности в принятии решений в Париже существенно выше. То есть, там не будут реагировать на угрозы Москвы, прогнозирует Алексей Кущ.
Читайте также на портале "Комментарии" — какие перспективы переговоров Украины и РФ: что произойдет после саммита мира.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!