Почему мир проспал начало Третьей мировой войны: о чем говорят заявления Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов рассмотреть введение французских войск в Украину при двух условиях: если россияне прорвут линию фронта, а также – если наша страна сама попросит помощи. В ответ Россия сыплет традиционными угрозами, а ей подпевают руководители некоторых стран ЕС, имеющие явно пророссийские взгляды – как тот же премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Между тем, ряд стран НАТО (Чехия, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Польша и Великобритания) выступили с жесткими обвинениями РФ, пригрозив ответными действиями за ее агрессивные действия против стран-членов Альянса. О чем говорит ужесточившаяся риторика и действия отдельных членов НАТО в адрес РФ? Могут ли последовать более серьезные шаги для обуздания страны-агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Третья мировая война уже идет

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко поделился такими мыслями:

Организация коллективной обороны в Альянсе отстала от реалий жизни. Следует переосмысливать многое. В том числе понять, что у нас нет угрозы Третьей мировой войны, а есть эта самая Третья мировая". "Напомню, что в свежем интервью "The Economist" замруководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что время, необходимое России на захват балтийских государств, составляет около недели, тогда как реакция НАТО составляет десять дней

Эксперт акцентирует, что никто уже не воюет по старым законам и обычаям сухопутной войны, когда некие страны объявляли о том, что вступают в войну и так далее. Россия, начиная агрессию против Украины в 2014-м, всем рассказывала, что ее нет, напоминает он. При этом захватывала Крым, а потом разжигала гибридную войну на Донбассе. Затем в 2022-м начала, по кремлевским терминам, опять же, не официальную войну, а "специальную военную операцию". На самом деле с 2014 года у нас – война, подчеркивает Андрей Сенченко. Причем, не только у нас.

"Россия не первый год ведет войну против Молдовы, Грузии, даже на территории ЕС – против отдельных государств и образования в целом. Просто нет проявления такого явного фронта, как в Украине – с орудиями, снарядами, ракетами, окопами. Тем не менее, РФ предпринимает активные усилия по разрушению общественных устоев, военной и энергетической инфраструктуры европейских государств. Разными методами. Ценами на газ, когда это было возможно. Попытками уничтожения энергоструктуры (как вскрылось недавно в Норвегии, которая в случае конфликта с НАТО может одной из первых попасть под российский удар), взрывами арсеналов в Чехии, отравлениями владельцев оборонного бизнеса в Болгарии, где также россияне взрывали арсеналы", – рассказывает эксперт.

По сути, это всё – проявления Третьей мировой войны, которую ведет против демократического лагеря конгломерат авторитарных режимов, уверен он. Сейчас в эту новую ось зла очевидно входят Россия, Иран, Северная Корея. Чуть в стороне пытается стоять Китай, как бы над схваткой. Хоть он принимает достаточно активное участие в войне против демократий, подбадривая и подпитывая вышеназванную ось зла, отмечает Андрей Сенченко.

"Что касается воинственных заявлений Макрона, он, похоже, трезвее других европейских лидеров оценил ситуацию, – размышляет эксперт. – Возможно, тут дело еще и в том, что вооруженные силы Франции находятся в более боеспособном состоянии, чем некоторых других партнеров Старой Европы. Длительное недофинансирование как обычных вооруженных сил, так и сил ядерного сдерживания, привело к тому, что Россия смотрит на Европу как на несостоятельного оппонента в военном смысле. И в какой-то степени она права. Резюмируя: надо существенно перекраивать не только военные бюджеты стран НАТО, но и всю систему организации, а также реагирования на идущую в разных формах Третью мировую войну".

Заявления Макрона существенно изменились

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский уже отметил – приглашение союзных войск на территорию Украины является исключительное суверенным правом нашей страны. И оно не может обсуждаться без участия Украины.

"Как следствие, заявления Макрона существенно изменились. Президент Франции назвал два условия такой операции: запрос Украины и прорыв фронта. На данный момент, Украина нуждается в оружии и финансовой поддержке, а не в направлении союзных войск", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, реакция РФ тут прогнозируема, но Франция – это не Германия и уровень самостоятельности в принятии решений в Париже существенно выше. То есть, там не будут реагировать на угрозы Москвы, прогнозирует Алексей Кущ.

"Для ЕС такие заявления — это инструмент стратегической неопределенности по отношению к РФ, – отмечает он. – Чтобы в Москве до конца не были уверены, пойдет ли Франция на такой шаг или нет (при запросе со стороны Украины). А значит, это будет определенным сдерживающим элементом дальнейшей эскалации войны. Например, позволит не допустить наступление на Украину с севера, со стороны Беларуси или остановит новую атаку на Киев".

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