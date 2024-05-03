Какие страны НАТО Россия захватит за неделю: в ГУР сделали заявление

Страна-агрессор, которая никогда не скрывала своих захватнических планов относительно стран Балтии, способна захватить эти государства за семь дней, при этом реакция НАТО будет более длительной. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "The Economist" высказал представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Вадим Скибицкий. Фото: из открытых источников

Представитель ГУР отметил, самым большим неизвестным фактором войны является Европа. Если соседи Украины не найдут способ дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Киеву, они тоже в конечном итоге окажутся под прицелом России.

"Россияне возьму Прибалтику за семь дней. При этом время реакции НАТО составляет десять дней", — отметил Вадим Скибицкий.

Он также отметил, что храбрость и жертвенность Украины дали Европе многолетнее преимущество, устранив непосредственную угрозу со стороны воздушно-десантных сил и корпуса морской пехоты России, которыми когда-то пугали. Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу, оставив Украину в игре.

"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас", — добавил представитель разведки.

Отметим, в этом же интервью Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня. Но у россиян нет достаточно сил, чтобы захватить Харьков или Сумы, однако возможна "операция для входа и выхода".

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