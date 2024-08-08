Придется принимать сложные решения: на Западе рассказали, что ждет Украину

Генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан, в своей статье для журнала Foreign Affairs, заявил, что российские войска в Украине продолжают наступательные действия уже более полугода и, вероятно, смогут сохранить этот темп еще месяц или два. Он подчеркнул, что Украине следует готовиться к предстоящему ослаблению РФ и максимально использовать эту ситуацию.

Война в Украине

Райан отметил, что на конец 2023 года у России был шанс изменить ход войны, но в течение последних шести месяцев она не смогла воспользоваться этой возможностью. По его словам, российским войскам удалось захватить лишь небольшие территории, общая площадь которых с января 2024 составляет около 930 квадратных километров. При этом потери русской армии, по оценкам западной разведки, составили 180 тысяч солдат. Он считает, что возможности для продолжения наступления у России вскоре могут иссякнуть.

Генерал-майор уверен, что Россия скоро будет вынуждена остановить наступление и перегруппироваться, поскольку ее ресурсы, включая человеческие, технические и боевые, постепенно истощаются. Он также подчеркнул, что Украина уже сейчас должна изучать признаки слабости врага и готовиться к новому наступлению, а также переговорам на более выгодных условиях.

Райан рекомендует Украине сотрудничать с НАТО для подготовки к новым наступательным операциям, руководить внешними ожиданиями и разработать новую стратегию победы, которая сделает позиции России незащищенными. Он считает, что только тогда Украина сможет вести переговоры на своих условиях и одержать окончательную победу.

По пути к этому, по словам Райана, украинские власти столкнутся с дополнительными вызовами, некоторые из которых не зависят от них, но на многое Киев сможет повлиять самостоятельно. Особенно важна подготовка новобранцев и оснащение новых бригад.

Райан также отметил, что Украина имеет возможность эффективно управлять своими стратегическими и оперативными кампаниями, сосредоточенными на трех ключевых целях: российской нефтяной промышленности, военных объектах, включая аэродромы и штабы, а также Крыму и Черноморскому флоту РФ. В течение следующих месяцев Украине придется принимать сложные решения по приоритетам этих целей и сохранению запасов оружия, но окончательные решения будут оставаться за Киевом.

Генерал подчеркнул, что окончательный выбор по предстоящим наступательным операциям должен оставаться тайной, чтобы дать Украине максимальный шанс на успех.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что все же Украина может поднять ставки в войне до небес.



