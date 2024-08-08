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Стало известно, каким образом Украина может поднять ставки в войне до небес

Если Украина сможет взять Курчатов, где находится Курская АЭС, то ставки в войне возрастут до небес

сегодня, 16:20
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Ткачик Олеся

Как отметил военный Юрий Касьянов, сейчас все украинцы радуются тому, что ВСУ сумели взять под контроль Суджу в Курской области. Впрочем, говорит он, все же нужно реалистично смотреть на происходящее сейчас на территории России.

Стало известно, каким образом Украина может поднять ставки в войне до небес

Бои в Курской области

По словам военного, ту территорию, которая сейчас контролируется "повстанцами", невозможно долго удерживать силами одной-двух бригад, даже усиленных танками, артиллерией, прикрытых зонтиком ПВО и РЭБ. По его мнению, неизбежный противник начнет не только активно выдавливать повстанцев назад, но и будет искать слабые места для вторжения на нашу территорию в Сумской, Черниговской, Харьковской областях.

"Вопрос времени. И ресурсов. Если у повстанцев есть в запасе хотя бы еще пять-семь бригад, а лучше десять, то можно идти ва-банк и брать Курчатов, после чего ставки в этой войне взлетят к небесам. Если есть ресурсы, и есть план – можно рисковать. Но – быстро", – считает Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области и даже захватили ряд населенных пунктов. В этой связи российский журналист Иван Яковина даже предложил создать в Судже правительство и объявить все уволенные регионы настоящей Россией. После этого объявить Путина в розыск за захват власти. После этого, считает эксперт, Путин сделает все для того, чтобы устранить угрозу своей власти и даже забудет о Донбассе.

Кстати, так называемый президент Белорус Александр Лукашенко уже вынес на обсуждение в публичное пространство тему "падения России". По словам, экспертов, это очень интересная ситуация, потому что хитрый лис Лукашенко просто так не делает никаких заявлений.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0kCFN3VbKc695VM78DNFjs1Pb3a7rKm8goi5ZoC6yD18K7fYtUTEqhA8aB6t2MKM5l
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