Придется ли Путину пойти на уступки для решения войны в Украине: Трамп дал ответ

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в рамках "урегулирования войны" в Украине российский диктатор Владимир Путин будет вынужден пойти на определенные уступки. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Дональд Трамп сделал во время заседания своего кабинета 26 февраля.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На вопрос о том, придется ли Путину пойти на уступки в контексте решения войны в Украине, американский президент подтвердил, что "ему придется" это сделать.

При этом глава Белого дома не стал уточнять, какими могут быть эти уступки, но заявил, что, если бы его не избрали президентом США, война в Украине "продолжалась бы еще долго".

"Украинцы – хорошие бойцы, должен сказать, но без техники, без нашей техники – у нас лучшая военная техника в мире – без нашей техники все бы закончилось очень быстро", – считает Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп во время избирательной гонки обещал завершить войну в Украине через 24 часа, уверял, что для этого ему не нужно даже заходить в Белый дом. После инаугурации Трамп заявлял об определенных трудностях в завершении войны. Сейчас он сообщает, что вообще не уверен, будет ли в Украине мир.

"Не факт, что мы добьемся мира в Украине, но постараемся, чтобы Киев вернул себе больше", — сказал Трамп, сообщает Fox News.

К тому же президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна "забыть" о вступлении в НАТО. По мнению американского лидера, именно поэтому началось российское вторжение. Трамп также добавляет, что Путин достаточно "хитрый".

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом пишет "Fox News".



