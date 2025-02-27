logo

BTC/USD

86142.64

ETH/USD

2355.86

LTC/USD

129.68

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Придется ли Путину пойти на уступки для решения войны в Украине: Трамп дал ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Придется ли Путину пойти на уступки для решения войны в Украине: Трамп дал ответ

Президент США намекнул на компромиссном решении для прекращения войны в Украине

сегодня, 06:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в рамках "урегулирования войны" в Украине российский диктатор Владимир Путин будет вынужден пойти на определенные уступки. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Дональд Трамп сделал во время заседания своего кабинета 26 февраля.

Придется ли Путину пойти на уступки для решения войны в Украине: Трамп дал ответ

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На вопрос о том, придется ли Путину пойти на уступки в контексте решения войны в Украине, американский президент подтвердил, что "ему придется" это сделать.

При этом глава Белого дома не стал уточнять, какими могут быть эти уступки, но заявил, что, если бы его не избрали президентом США, война в Украине "продолжалась бы еще долго".

"Украинцы – хорошие бойцы, должен сказать, но без техники, без нашей техники – у нас лучшая военная техника в мире – без нашей техники все бы закончилось очень быстро", – считает Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп во время избирательной гонки обещал завершить войну в Украине через 24 часа, уверял, что для этого ему не нужно даже заходить в Белый дом. После инаугурации Трамп заявлял об определенных трудностях в завершении войны. Сейчас он сообщает, что вообще не уверен, будет ли в Украине мир.

"Не факт, что мы добьемся мира в Украине, но постараемся, чтобы Киев вернул себе больше", — сказал Трамп, сообщает Fox News.

К тому же президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна "забыть" о вступлении в НАТО. По мнению американского лидера, именно поэтому началось российское вторжение. Трамп также добавляет, что Путин достаточно "хитрый".

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом пишет "Fox News".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости