Трамп резко сменил риторику: уже не обещает мир в Украине

Президент США Дональд Трамп во время избирательной гонки обещал завершить войну в Украине через 24 часа, уверял, что для этого ему не нужно даже заходить в Белый дом. После инаугурации Трамп заявлял об определенных трудностях в завершении войны. Сейчас он сообщает, что вообще не уверен, будет ли в Украине мир.

Фото портал "Комментарии"

"Не факт, что мы добьемся мира в Украине, но постараемся, чтобы Киев вернул себе больше", — сказал Трамп, сообщает Fox News.

К тому же президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна "забыть" о вступлении в НАТО. По мнению американского лидера, именно поэтому началось российское вторжение. Трамп также добавляет, что Путин достаточно "хитрый".

Напомним, что вопрос гарантий безопасности после завершения войны в Украине, как писал портал "Комментарии", обсуждается на международном уровне. Однако президент Украины Дональд Трамп категорически отказывается помогать Украине в этом.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп в очередной раз подчеркнул, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования войны ляжет на европейские страны.

При этом Макрон заявил, что Франция и Великобритания подготовили план гарантий безопасности для Украины. Он может включать в себя отправку войск в Украину. Макрон отметил, что Франция и Британия подготовили план гарантий безопасности для Украины.

По словам президента Франции, этот план может предусматривать отправку европейских солдат в Украину. Но они "не обязательно будут размещаться на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия". Макрон отмечает, что европейцы "готовы пойти вплоть до того, чтобы отправить войска в Украину, чтобы убедиться, что соблюдает мир".



