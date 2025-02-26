Трамп резко сменил риторику: уже не обещает мир в Украине

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп во время избирательной гонки обещал завершить войну в Украине через 24 часа, уверял, что для этого ему не нужно даже заходить в Белый дом. После инаугурации Трамп заявлял об определенных трудностях в завершении войны. Сейчас он сообщает, что вообще не уверен, будет ли в Украине мир.
Фото портал "Комментарии"
К тому же президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна "забыть" о вступлении в НАТО. По мнению американского лидера, именно поэтому началось российское вторжение. Трамп также добавляет, что Путин достаточно "хитрый".
Напомним, что вопрос гарантий безопасности после завершения войны в Украине, как писал портал "Комментарии", обсуждается на международном уровне. Однако президент Украины Дональд Трамп категорически отказывается помогать Украине в этом.
Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп в очередной раз подчеркнул, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования войны ляжет на европейские страны.
При этом Макрон заявил, что Франция и Великобритания подготовили план гарантий безопасности для Украины. Он может включать в себя отправку войск в Украину. Макрон отметил, что Франция и Британия подготовили план гарантий безопасности для Украины.
По словам президента Франции, этот план может предусматривать отправку европейских солдат в Украину. Но они "не обязательно будут размещаться на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия". Макрон отмечает, что европейцы "готовы пойти вплоть до того, чтобы отправить войска в Украину, чтобы убедиться, что соблюдает мир".
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