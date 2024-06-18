Приближается долгожданный момент: когда ВСУ смогут превратить аэродром "Энгельс" в пепел

Украина продолжает с нетерпением ждать прибытия истребителей F-16. Как западные истребители будут работать по разным направлениям? Действительно ли ВСУ смогут превратить аэродром "Энгельс" в пепел? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.



Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

На юге и в Крыму россиянам будет тяжеловато

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире "24 канала" отметил, что американские истребители F-16 в Украине будут работать совместно с самолетами-разведчиками других стран. При этом возможности переданных Киеву самолетов будут отличаться по разным направлениям.

"На юге и в Крыму россиянам будет сложновато, потому что в этих локациях могут достаточно свободно работать западные самолеты ДРЛС, то есть не только те, которые нам передали, но и из воздушного пространства Румынии, Болгарии", — отметил эксперт.

По его словам, использование бортов и наведение на цели будет упрощено благодаря "полной совместимости" истребителей F-16 с самолетами ДРЛС, которые будут действовать на юге.

Александр Коваленко считает, что сложнее будет использовать F-16 на востоке, важно обеспечить им возможность безопасно выполнять боевые задания.

"Конечно, риск будет расти именно во время работы F-16 по восточной линии столкновения или по северо-восточным границам", — добавил Коваленко.

Передача нам первых F-16 поможет изменить ситуацию в части, касающейся КАБов

Военный эксперт Петр Черник в эфире общенационального телемарафона рассказал, что с помощью дальнобойного оборудования на F-16 аэродром "Энгельс" в РФ, расположенном на расстоянии 600 км от границы с Украиной и где базируется значительная часть военной авиации агрессора, можно превратить в пепел. , но сейчас есть политический момент.

"Есть такая ракета AGM-158 JASSM — очень хорошая, дальнобойная, до 900 км, тяжелая боевая часть — до полутонны. Мы же понимаем, что штатные боевые системы — это "Сыч", "Ярость" — это 50-70 кг боевой нагрузки, не более. И помним, что стратегический аэродром в "Энегельсе", где россияне до сих пор дислоцируют Ту-95 МС, это всего навсего 600 км. Его действительно можно превратить в пепел. А если бы еще сожгли несколько машин, то это был бы огромный шаг вперед. Но есть политический момент. Пока США не задекларировали, что именно такую ракету передадут. И пока мы имеем разрешение работать вглубь их территории исключительно Системами Хаймерс штатными боеприпасами М-31А-1, или М-31А-2 на расстояние 84 км. Но где есть первый шаг, там может быть и второй", — сказал эксперт.

По словам Черника, передача нам первых F-16 в первую очередь поможет по-настоящему изменить ситуацию в части, что касается корректируемых авиационных бомб.

"Очень досадная проблема. В сутки их сбрасывают до 100 бомб тяжелых калибров ФАб-250, ФАБ-500, и самое главное, УПАБ-1500 — полторы тонны это очень серьезно. Сбрасывает их в основном СУ-34 с расстояния где-то 40-70 км от той точки, где бомба должна взорваться. И к сожалению, саму бомбу мы сбить не можем, пока таких технологий нет", — заметил Черник.

Как он пояснил, эта бомба двигается очень быстро, двигается по диагонали, а самолет должен подняться очень высоко – на 15 км.

"А это фантастическая цель для ракеты AIM-120 AMRAAM, которая в лучшей модификации может наносить удары на 180 км. F-16 может брать на борт до 6 таких ракет. Если 3-4 ракеты вылетели в сторону одного борта, он обречен. Напомню. , мы Петриотами в феврале с.г. сбили более 10 самолетов россиян. около 80", — отметил Черник.

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