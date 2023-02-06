При каких условиях Украина освободит Крым: ответ экспертов

После того, как стало известно, что США передают в новом пакете военной помощи Украине дальнобойные снаряды GLSDB к установкам HIMARS, снова оживились разговоры об освобождении временно оккупированного Крыма. Также на это отреагировали в Кремле, снова намекнув на готовности применить ядерное оружие, если Украина начнет наносить удары по военным объектам в Крыму. При каких условиях Украина освободит Крым? В этом вопросе "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

Крым. Фото из открытых источников

У нас есть абсолютно все перспективы для освобождения Крыма

Полковник запаса и военный эксперт Петр Недзельский в интервью "Обозревателю" заявил, что полное освобождение Крыма невозможно без уничтожения главной транспортной артерии, которая соединяет украинский полуостров и материковую часть России. Речь, конечно же, идет о Крымском мосте. Но и этого еще будет недостаточно для возвращения Крыма в состав Украины. Россия должна будет лишиться Черноморского флота.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Петр Недзельский отметил, что именно через Крымский мост путинскому режиму удается направлять на юг Украины огромное количество военной техники и других ресурсов.

Залогом того, что Черноморский флот будет уничтожен, офицер называет предоставление западными союзниками ВСУ ракетных систем дальностью 300 км и более.

"У нас есть абсолютно все перспективы для освобождения Крыма. Нужно только оружие", — подчеркнул эксперт.

Очередная истерика в исполнении Медведева – это демонстрация беспомощности

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик считает, что Россия не зря вновь истерит после новости о предоставлении Украине дальнобойных снарядов GLSDB.

"Очередная истерика в исполнении Медведева – это демонстрация беспомощности, бессилия страны-агрессора", – отметил эксперт.

По мнению Виталия Кулика, как в Украине, так и в мире уже не обращаю внимания на угрозы Путина и компании, никто их не воспринимает всерьез.

"Речь не о том, что Россия не может использовать, к примеру, тактическое ядерное оружие. Может. Вопрос в том, что это ни к чему не приведет. Любое подобное использование сделает РФ только хуже, – поясняет Виталий Кулик. – Соответственно, все эти истерики указывают лишь на слабость позиции Москвы".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле снова истерят из-за поставок оружия Украине: о чем это говорит.



