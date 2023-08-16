При каких условиях Украина может согласиться на переговоры с Россией – устал ли Запад от войны

С приближением осени заметно активизировалась тема возможных переговоров России и Украины. При этом Украина четко заявляет, что переговоры с Россией, если и будут, то только тогда, когда российские войска покинут всю территорию Украины. К тому же за стол переговоров садиться с Путиным никто не будет. В этом вопросе, уверяет официальный Киев, есть полное понимание с партнерами на Западе и на Украину никто не давит с требованием как можно скорее начать договариваться с Россией. При каких условиях Украина может согласиться на переговоры с Россией? Есть ли уже усталость Запада от войны в Украине? Издание "Комментарии" изучило мнения экспертов, чтобы разобраться в ситуации.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Переговоры могут быть с представителями РФ, потому что мы все-таки соседи, но с Путиным переговоров не будет

Военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетман в интервью "ТСН" рассказал, что уже начали звучать разные голоса людей, которые получают деньги от России или имеют любые другие выгоды. Так вот они уже начинают призывать Украину сесть за стол переговоров с Россией. Вот только есть один нюанс, отмечает эксперт, когда проходят такие переговоры, то страны уже имеют наработки, документы, которые можно обсуждать, а затем и подписывать. Ничего такого у Украины и России нет. Следовательно, незачем и вести разговоры о переговорах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Эксперт отметил, что российская позиция очень проста – территории, где они сейчас находятся, зафиксируются и мы будем договариваться. В то же время, отметил Алексей Гетман, позиция Украины – деоккупация всей территории.

"Наша позиция – выведите войска, их позиция – войска не выводить. О чем нам вести переговоры? Позиция России непоколебима – они говорят, что это их территории, потому что они это прописали в Конституции", – отметил Гетман.

По его словам, вот и выходит, что нет предмета для переговоров. Тем более что первые лица страны четко заявили, что переговоры с РФ будут после того, как будет выполнен мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

Если мы согласимся на какое-то перемирие, это будет означать, что ультиматум России сработал

Помимо темы переговоров, которая снова активизировалась в СМИ, также активно обсуждается вопрос усталости Запада от войны. При этом военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью сайту "Телеграф" завил, что никаких признаков тотальной усталости Запада от войны в Украине и намерений уменьшить объемы военной помощи он не заметил.

Эксперт считает, что подобные нарративы являются частью российской пропаганды, направленной на деморализацию Украины и ее сомнения в собственных силах, чтобы заставить нас сесть за стол переговоров на выгодных для кремля условиях.

Дмитрий Снегирев напомнил, что на днях Германия и США заявили об очередном этапе выделения военно-технической помощи Украине. Более того, рассматривается возможность предоставления пакета расширенной военно-экономической помощи на сумму около 40 млрд долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Украину будут уговаривать начать переговоры – что станет решающим фактором.



