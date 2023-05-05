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При каких условиях может происходить мобилизация студентов: есть одна причина

Случаев, когда студенты, аспиранты, или докторанты идут в армию, в Украине достаточно много. В то же время мобилизовать эту категорию лиц можно только при одном условии

сегодня, 10:10
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом в телеэфире рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак, пишут "Комментарии".

При каких условиях может происходить мобилизация студентов: есть одна причина

Украинские студенты. Фото из открытых источников

Эксперт пролил свет на этот довольно актуальный вопрос. Ссылаясь на действующее законодательство, он напомнил, что студенты украинских вузов и учащиеся колледжей имеют право на отсрочку от службы. Однако это право действительно, если соискатели образования учатся на дневной или дуальной форме. Вместе с тем, их все же могут мобилизовать. Но, только – по собственному желанию, заметил Владислав Юрчак. Такое решение, несмотря на отсрочку в вузе, может принять сам человек.


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"Отсрочка от мобилизации студентов является скорее их правом, а не каким-то абсолютом, а потому в случае, когда лицо выявляет добровольное согласие на его мобилизацию, то такое лицо могут мобилизовать", – разъясняет эксперт.

По его словам, подобных ситуаций в Украине становится все больше. Чтобы вступить в ряды ВСУ и избавиться от отсрочки, студент должен действовать согласно инструкциям: прийти в ТЦК и СП и написать заявление о том, что готов пополнить ряды добровольцев.

Относительно отсрочки от мобилизации, напомним, что она распространяется на соискателей профессиональной (профессионально-технической); профессионального высшего и высшего образования; ассистентов-стажеров; аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – 40% россиян, принявших участие в социологическом опросе, добровольно сдались в плен . У русских военных нет достаточного боевого духа и желания победить в этой войне. Почти половина опрошенных скорее добровольно станет военнопленным, чем умрет на поле боя.



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