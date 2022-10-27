Российский диссидент Леонид Гозман выразил свою поддержку Украине. Кроме того, 72-летний политик считает, что новому президенту России придется опуститься на колени в украинских разрушенных городах. Об этом Гозман заявил в интервью изданию RP .

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

RP спросило у Леонида Гозмана о том, удастся ли после падения Путина сохранить Россию в нынешних границах. На что Гозман ответил, несмотря на то, что он гражданин России, ему безразлично границы своей страны, главное, чтобы не погибали люди.

Тогда журналисты поинтересовались у Гозмана, сможет ли будущая Россия возобновить отношения с миром, поскольку это сделали Германия. На что российский диссидент ответил, что вероятно да, но это сможет произойти только после того, как в России будет "избран настоящий президент и парламент, а не какой-нибудь клоун Василий".

Также Гозман отмечает, что новому президенту придется признать российские преступления режиму Путина, равно как немцы признались в своих.

"Новому президенту России придется опуститься на колени в Киеве, Буче и Мариуполе", — заявляет российский диссидент Леонид Гозман.

72-летний политик считает, что Россия сама должна предложить репарации для Украины и не ждать решения суда. Если это произойдет, только тогда диалог между украинцами и россиянами будет возможен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что индийский министр обороны раскритиковал российского коллегу из-за войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который озвучил сколько дронов-камикадзе иранского производства удалось сбить украинским военным.





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