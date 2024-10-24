Президент Южной Кореи прокомментировал возможность предоставления Украине летального оружия

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что его страна может рассмотреть возможность предоставления оружия Украине в зависимости от уровня военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. В частности, как сообщает агентство Yonhap, об этом он сказал после состоявшегося в Сеуле саммита с президентом Польши Анджеем Дудой.

Юн Сок Йоль

"Если Северная Корея отправит спецсилы на войну в Украину, мы будем оказывать поддержку Украине шаг за шагом и рассмотрим принятие необходимых мер по обеспечению безопасности Корейского полуострова", — заявил Юн Сок Йоль.

Президент также подчеркнул, что Южная Корея до сих пор придерживалась принципа неснабжения летального оружия, но может пересмотреть свою позицию в зависимости от военной активности Северной Кореи. Лидеры Польши и Южной Кореи совместно осудили отправку войск КНДР в Россию, отметив, что это является прямым нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН, а также провокацией, угрожающей не только региональной, но и глобальной безопасности.

"Республика Корея никогда не будет сидеть сложа руки и будет принимать необходимые меры шаг за шагом в координации с международным сообществом в зависимости от развития военного сотрудничества Северной Кореи и России", — добавил Юн Сок Йоль.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Сеул может передать Украине наступательное вооружение собственного производства. К примеру, Украина может получить боевые бронемашины, самоходные артиллерийские установки, оперативно-тактические ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны разного радиуса действия.

Также "Комментарии" рассказывали , что в РФ начали угрожать официальному Сеулу на фоне появления информации о том, что он может предоставить Киеву летальное оружие.



