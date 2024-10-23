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Не будет проблемой: названо вооружение, которое Южная Корея может передать Украине

Украина может получить от Сеула не только высокотехнологичное оружие, но и танки Т-80У

сегодня, 11:46
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Ткачик Олеся

Сеул может передать Украине наступательное вооружение собственного производства. Военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала рассказал, какую технику и оружие могут получить Вооруженные Силы Украины от Южной Кореи.

Не будет проблемой: названо вооружение, которое Южная Корея может передать Украине

Южная Корея

По его словам, страна владеет значительным арсеналом вооружения, отвечающим стандартам НАТО. К примеру, говорит он, одним из ключевых образцов является современный основной боевой танк К-2 "Черная пантера". Однако из-за высокой стоимости этих машин маловероятно, что они будут переданы Украине, отметил эксперт.

По его мнению, Украина может получить другую технику, такую как боевые бронемашины, самоходные артиллерийские установки, оперативно-тактические ракетные комплексы, а также системы противовоздушной обороны разного радиуса действия.

Коваленко подчеркнул, что военно-промышленный комплекс Южной Кореи высокотехнологичен и способен предложить Украине много интересных решений.

Интересно, добавляет эксперт, что кроме собственного вооружения Южная Корея также владеет техникой советского и российского производства. В 1990-х годах Россия, погашая свои долги перед Сеулом, снабжала вооружение, в том числе танки Т-80У. Эти танки все еще находятся на вооружении страны вместе с БМП-3 и другими машинами советского производства.

Таким образом, считает Коваленко, Украина может получить эту технику, если дипломатические переговоры будут успешными. Для Сеула это не станет проблемой, ведь страна может легко заменить советскую технику современными образцами собственного производства, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Южная Корея может рассматривать возможность прямого отправления оружия и разведывательного персонала в Украину в ответ на сообщение о развертывании северокорейских войск в России для участия в войне в Украине.




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Источник: https://24tv.ua/viyskova-dopomoga-ukrayini-yake-ozbroyennya-mozhe-nadati-pivdenna_n2668785
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