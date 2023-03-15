Президент Сирии рассказал, на чьей он стороне в украинско-российской войне

Сирийский диктатор Башар Асад публично поддержал российское вторжение в Украину. Такие слова президента Сирии прозвучали во время визита в Москву. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Диктаторы Башар Асад и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент Сирии присоединился к очень короткому и позорному списку друзей Путина, поддерживающих его военные действия в Украине. Сирийский президент прибыл в Москву 14 марта и встречался в Кремле с Владимиром Путиным.

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В ходе прямого эфира со встречей с лидерами обеих стран Башар Асад заявил, что Российская Федерация борется в Украине с неонацистами. Также сирийский президент критикует Запад. По его мнению, западный мир принимает этих "неонацистов" и поддерживает их. Несмотря на такие заявления Асада, украинские власти и Запад единодушно отвергают обвинения России в том, что Украина является средоточием неонацизма или русофобии.

Следует напомнить, что Российская Федерация поддержала режим Башара Амада в 2011 году, когда в Сирии вспыхнула гражданская война с идеей свергнуть диктатора. Россия отправила свои войска в Сирию. В общей сложности режим Асада убил около 500 тыс. человек с начала продемократического восстания.

Также Сирия была одной из стран, проголосовавших против резолюции ООН, чтобы прекратить военные действия в Украине. Среди прочих были Россия, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Мали и Никарагуа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что приспешники Путина должны бояться, ведь у российского диктатора планы ликвидации Лукашенко и Кадырова.

Также "Комментарии" писали, что в Молдавии раскрыли планы Кремля по покорению государства. Известна конечная дата.