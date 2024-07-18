Президент Сербии дал совет Шольцу по поводу войны в Украине

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Slava Kot
Президент Сербии Александар Вучич призвал канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее согласиться на прекращение огня в Украине. По словам Вучича, это решение нужно принять как можно скорее, а условия обсудить в будущем.
Вучич дал совет Шольцу по поводу войны в Украине. Фото из открытых источников
Александар Вучич дал интервью немецкому изданию Handelsblatt в котором рассказал о совете, который бы он дал Олафу Шольцу по поводу войны в Украине. По словам сербского лидера, в Украине нужно установить скорейшее перемирие прекратив огонь.
Президент Сербии предлагает немецкому канцлеру условия прекращения огня между Украиной и Россией обсуждать уже после перемирия.
Заявления Александра Вучича прозвучали перед визитом Олафа Шольца в Сербию, который запланирован на 18 июля. Лидеры обеих стран планируют обсудить соглашение о добыче лития. По словам Вучича, китайцы выразили заинтересованность в добыче лития в Сербии, однако Белград решил обсудить этот вопрос с ЕС, ведь "лоялен к Европе".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Сербии Александар Вучич прогнозирует новую войну в Европе, которая, по его мнению, может произойти очень быстро.
Также "Комментарии" писали, что Сербия объявила неприятное для Путина решение по поставкам вооружения. По словам сербского премьера Милоша Вучевича, Белград может продавать оружие другим странам, которые бы его передавали Украине.
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