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Президент Сербии дал совет Шольцу по поводу войны в Украине

Александр Вучич советует Олафу Шольцу заключить соглашение о прекращении огня на войне в Украине.

сегодня, 14:50
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Slava Kot

Президент Сербии Александар Вучич призвал канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее согласиться на прекращение огня в Украине. По словам Вучича, это решение нужно принять как можно скорее, а условия обсудить в будущем.

Президент Сербии дал совет Шольцу по поводу войны в Украине

Вучич дал совет Шольцу по поводу войны в Украине. Фото из открытых источников

Александар Вучич дал интервью немецкому изданию Handelsblatt в котором рассказал о совете, который бы он дал Олафу Шольцу по поводу войны в Украине. По словам сербского лидера, в Украине нужно установить скорейшее перемирие прекратив огонь.

"Ситуация в Украине будет ухудшаться. Если бы он действительно хотел услышать, что я думаю, я бы сказал: заключить соглашение о прекращении огня как можно быстрее", — сказал Вучич.

Президент Сербии предлагает немецкому канцлеру условия прекращения огня между Украиной и Россией обсуждать уже после перемирия.

"Неважно на каких условиях. Обсудите условия потом", — добавил Вучич.

Заявления Александра Вучича прозвучали перед визитом Олафа Шольца в Сербию, который запланирован на 18 июля. Лидеры обеих стран планируют обсудить соглашение о добыче лития. По словам Вучича, китайцы выразили заинтересованность в добыче лития в Сербии, однако Белград решил обсудить этот вопрос с ЕС, ведь "лоялен к Европе".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Сербии Александар Вучич прогнозирует новую войну в Европе, которая, по его мнению, может произойти очень быстро.

Также "Комментарии" писали, что Сербия объявила неприятное для Путина решение по поставкам вооружения. По словам сербского премьера Милоша Вучевича, Белград может продавать оружие другим странам, которые бы его передавали Украине.



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Источник: https://www.handelsblatt.com/politik/international/interview-aleksandar-vucic-serbiens-praesident-ueber-den-lithium-deal-mit-der-eu/100052428.html
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