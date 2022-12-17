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Президент России признал, что недооценил сопротивление украинцев

Президент России Владимир Путин рассказал, что не ожидал подобных действий от украинцев, а также обвинил Владимира Зеленского в нацизме.

17 декабря 2022, 23:38
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Автор:

Slava Kot

Через несколько дней после российского вторжения в Украину Владимир Путин побеседовал с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и признал, что недооценил украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на New York Times.

Президент России признал, что недооценил сопротивление украинцев

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

После полномасштабного нападения Российской Федерации Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, заверив, что не ожидал от Украины такого сопротивления.

"Украинцы оказались более жесткими, чем мне говорили", — сказал Путин.

Несмотря на это, президент России и дальше настаивал, что будет продолжать войну и заверил израильского лидера, что войска смогут захватить Украину.

"Мы великая страна, и у нас есть терпение", — заявил российский диктатор.

Примечательно, что Владимир Путин во время первой встречи с премьер-министром Израиля критически высказался о президенте Украины и обвинил Владимира Зеленского в нацизме.

"Какой он еврей? Он способствует развитию нацизма", — сообщил президент России Нафтали Беннета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал на какие потери личного состава готова уйти Российская Федерация во главе с Владимиром Путиным. Одну версию озвучил российский чиновник, другую назвал союзник Украины и член НАТО.

Также "Комментарии" писали о том, что Соединенные Штаты хотели скрыть информацию о перемещении российского генерала . Чиновники в США боялись, что ликвидировав российского военного, их страна сможет попасть в войну между Россией и Украиной. Несмотря на это, Вооруженные силы Украины нанесли удар по штабу пребывания россиян, но не смогли уничтожить российского генерала.



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Источник: https://www.nytimes.com/2022/12/17/world/europe/russia-war-putin-facts.html
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