Президент Польши высказался по поводу территориальных уступок в войне

Президент Польши Анджей Дуда считает, что не может быть никаких территориальных уступок со стороны Украины, а Москва должна вернуть все захваченные территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Анджей Дуда присоединился через онлайн-связь к третьему Международному саммиту Крымской платформы, где рассказал о глобальной архитектуре безопасности. По словам польского президента, союзники должны достигать всех целей совместно с Украиной, в частности это касается деоккупации украинских территорий, включая Крымский полуостров, который был незаконно аннексирован Россией.

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"Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы Крым снова стал частью Украины. Не может быть никаких уступок России в этих вопросах. Москва должна вернуть все захваченные территории, а также ощутить последствия своих действий", — сказал президент Польши Анджей Дуда.

Дуда также добавил, что не следует забывать, что в войне, начатой Российской Федерацией, стоят на кону основы свободного мира, которые должны базироваться на территориальной целостности, международном законодательстве, правах и свободе наций самостоятельно выбирать будущее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила украинцам жизнь по сценарию Гаити.

Также "Комментарии" писали о Главном управлении разведки Украины, где рассказали о лихорадочных решениях России относительно Крымского моста. Россияне начали затапливать паромы, чтобы украинские морские дроны не смогли атаковать мост.