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Президент Польши назвал единственное условие, при котором Путин может выиграть войну

Анджей Дуда уверяет, что единственный шанс Путина на победу это медленная военная помощь Западу для Украины.

сегодня, 12:20
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Автор:

Slava Kot

Президент Польши Анджей Дуда призывает усилить передачу военной техники в Украину, иначе российский диктатор Владимир Путин может одержать победу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Президент Польши назвал единственное условие, при котором Путин может выиграть войну

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Польский президент дал интервью французскому изданию Le Figaro, где рассказал о войне в Украине. Во время разговора Дуда вспомнил, что за несколько часов до российского вторжения, 23 февраля встречался в Киеве с Владимиром Зеленским. Как утверждает Анджей Дуда, тогда Польша заверила президента Украины в военной поддержке. Кроме того, польский лидер отметил, что президент Украины знал о вторжении.


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"Президент Зеленский также знал о том, что будет нападение", — говорит Дуда и отмечает, что президент Украины заверил, что украинцы будут сопротивляться и не будут сдаваться.

Польский президент отметил, что Путин победит только тогда, когда союзники Украины не предоставят достаточно военной помощи.

"Россия может победить Украину, если она не получит срочную помощь от Запада", — считает Анджей Дуда и добавляет, "если мы не отправим военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить. И мы не знаем, где он остановится".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отношение поляков к украинцам начало меняться в худшую сторону за последние шесть месяцев. В основном это касается украинских беженцев, в то время как население Польши в целом поддерживает военную помощь для Украины.

Также "Комментарии" писали американского генерала, который рассказал о рецепте скорой победы для Украины.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/international/le-president-polonais-au-figaro-nous-n-avons-pas-oublie-ce-qu-est-l-invasion-russe-20230210
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