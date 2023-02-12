Президент Польши назвал единственное условие, при котором Путин может выиграть войну

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Slava Kot
Президент Польши Анджей Дуда призывает усилить передачу военной техники в Украину, иначе российский диктатор Владимир Путин может одержать победу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание Le Figaro.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников
Польский президент дал интервью французскому изданию Le Figaro, где рассказал о войне в Украине. Во время разговора Дуда вспомнил, что за несколько часов до российского вторжения, 23 февраля встречался в Киеве с Владимиром Зеленским. Как утверждает Анджей Дуда, тогда Польша заверила президента Украины в военной поддержке. Кроме того, польский лидер отметил, что президент Украины знал о вторжении.
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Польский президент отметил, что Путин победит только тогда, когда союзники Украины не предоставят достаточно военной помощи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отношение поляков к украинцам начало меняться в худшую сторону за последние шесть месяцев. В основном это касается украинских беженцев, в то время как население Польши в целом поддерживает военную помощь для Украины.
Также "Комментарии" писали американского генерала, который рассказал о рецепте скорой победы для Украины.
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