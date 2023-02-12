Президент Польши назвал единственное условие, при котором Путин может выиграть войну

Президент Польши Анджей Дуда призывает усилить передачу военной техники в Украину, иначе российский диктатор Владимир Путин может одержать победу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Польский президент дал интервью французскому изданию Le Figaro, где рассказал о войне в Украине. Во время разговора Дуда вспомнил, что за несколько часов до российского вторжения, 23 февраля встречался в Киеве с Владимиром Зеленским. Как утверждает Анджей Дуда, тогда Польша заверила президента Украины в военной поддержке. Кроме того, польский лидер отметил, что президент Украины знал о вторжении.

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"Президент Зеленский также знал о том, что будет нападение", — говорит Дуда и отмечает, что президент Украины заверил, что украинцы будут сопротивляться и не будут сдаваться.

Польский президент отметил, что Путин победит только тогда, когда союзники Украины не предоставят достаточно военной помощи.

"Россия может победить Украину, если она не получит срочную помощь от Запада", — считает Анджей Дуда и добавляет, "если мы не отправим военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить. И мы не знаем, где он остановится".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отношение поляков к украинцам начало меняться в худшую сторону за последние шесть месяцев. В основном это касается украинских беженцев, в то время как население Польши в целом поддерживает военную помощь для Украины.

Также "Комментарии" писали американского генерала, который рассказал о рецепте скорой победы для Украины.