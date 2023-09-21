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Президент Литвы: РФ готовится к еще большим военным действиям

Лидер Литвы привел аргументы, почему в Кремле готовятся к масштабным военным действиям в будущем.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, назвал войну в Украине глобальной проблемой для всего мира. Литовский лидер подчеркнул, что Россия планирует еще более масштабные военные действия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание LRT.

Президент Литвы: РФ готовится к еще большим военным действиям

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото из открытых источников

Науседа во время выступления подчеркнул, что конфликты и волнения по всему миру растут, что угрожает мировому порядку и международным правилам. Президент Литвы сосредоточился на войне в Украине и призвал к решительным действиям против России.


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"Международное сообщество должно усилить давление на Россию, чтобы оно прекратило ее умышленные нападения на украинских гражданских и гражданскую инфраструктуру", — сказал Науседа.

Президент Литвы говорит, что приостановка со стороны России участия в договоре о сокращении стратегического вооружения и выходе из Договора о вооруженных силах в Европе указывают на желание Кремля продолжать войну.

"Это означает, что Россия готовится к еще более большим боевым действиям, а не к миру", — сказал Науседа.

Гитанас Науседа считает, что политику "силы страха" от России можно остановить только вместе. Кроме того, президент Литвы подчеркнул, что Украина должна вернуть все свои территории по состоянию на 1991 год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кроме Польши Украина может потерять поддержку еще одного союзника. Из-за выборов в европейской стране могут измениться власти и к правительству придет пророссийский политик с популистическими взглядами.

Также "Комментарии" писали, что в странах G7 готовятся к длительной войне в Украине. СМИ узнали прогноз продолжительности войны, который обсуждают мировые лидеры.



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Источник: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/2081485/nauseda-jt-generalineje-asamblejoje-rusija-ruosiasi-karui-o-ne-taikai
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