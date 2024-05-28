Президент Латвии призвал союзников изменить политику к Украине

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Slava Kot
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обратился к партнерам с призывом снять ограничения для Украины по ударам по России. По его словам, Украина должна иметь возможность бить западным оружием по военным целям на территории России.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото из открытых источников
В интервью CNN Эдгарс Ринкевичс заявил, что ограничения, которые имеет Украина, приводят к критической ситуации на фронте, в частности, к последним событиям на Харьковщине, где россияне идут в активное наступление.
По словам президента Латвии, нет "рациональных причин", по которым Украине запрещено использовать западное оружие против России на ее территории. Ринкевичс подчеркнул, что кремлевские заявления об эскалации, в частности, возможность нанести ядерный удар, это "российский шантаж с очень хорошим расчетом".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по РФ.
Также "Комментарии" писали о сообщениях из США, где указали, что Украина пересекла красные линии России, атаковав стратегический объект ядерного предупреждения.
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