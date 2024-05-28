Президент Латвии призвал союзников изменить политику к Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обратился к партнерам с призывом снять ограничения для Украины по ударам по России. По его словам, Украина должна иметь возможность бить западным оружием по военным целям на территории России.



Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото из открытых источников

В интервью CNN Эдгарс Ринкевичс заявил, что ограничения, которые имеет Украина, приводят к критической ситуации на фронте, в частности, к последним событиям на Харьковщине, где россияне идут в активное наступление.

"То, что мы видим — следствие нашей несостоятельности предоставить Украине оружие и наложение ограничений на то, как Украина может его применять — для ударов по территории России. Мы говорим не о гражданских, а о легитимных военных целях", — сказал Ринкевичс.

По словам президента Латвии, нет "рациональных причин", по которым Украине запрещено использовать западное оружие против России на ее территории. Ринкевичс подчеркнул, что кремлевские заявления об эскалации, в частности, возможность нанести ядерный удар, это "российский шантаж с очень хорошим расчетом".

"Оценки, что Россия в ответ может начать какую-то эскалацию, основываются на не очень четких оценках реальной ситуации. Почему? Потому что Россия уже начала эскалацию", — сказал Ринкевичс, добавив, что Латвия не запрещает Украине использовать свое оружие для ударов по РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по РФ.

Также "Комментарии" писали о сообщениях из США, где указали, что Украина пересекла красные линии России, атаковав стратегический объект ядерного предупреждения.



