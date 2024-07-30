Президент Финляндии сделал заявление о мирных переговорах Украины и России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина готова к мирным переговорам с Россией, однако теперь решение на стороне российского диктатора Владимира Путина, согласится ли он на дипломатическое окончание войны. Стубб также отметил, что начало мирных переговоров не означает уступки Украины.



Президент Финляндии Александр Стубб. Фото из открытых источников

Александр Стубб во время посещения Олимпиады в Париже дал интервью французскому изданию Le Monde, в котором рассказал о возможности мирных переговоров между Украиной и Россией.

"Зеленский правильно разыгрывает свои карты. С самого начала он хотел взять инициативу в процессе обсуждения. Сейчас мяч на стороне России. Украина и Зеленский в гораздо более сильной позиции, чем два месяца назад", — говорит Стубб.

Президент Финляндии объясняет, что Украина уже "не в ситуации почти отчаяния", в которой была в начале весны, когда блокировалась помощь США и были трудности с доставкой военной техники из Европы. Теперь Украина получает оборудование и средства, позволяющие сохранить свои позиции. Кроме того, Стубб отмечает, что Россия несет большие потери и не имеет возможности совершить прорыв.

"Путин думал, что Запад устанет от войны. Он думал, что может дождаться американских выборов. Но он ошибся", – считает президент Финляндии.

Александр Стубб указывает, что мирные переговоры не самоцель, а должны быть сосредоточены на законченные войны и достижении мира. Президент Финляндии отмечает, что "начало переговоров не означает, что вы собираетесь пойти на уступки". По его словам, для успешности мирных переговоров для окончания войны должны быть соблюдены четыре элемента: освобождение оккупированных территорий, гарантия безопасности для Украины, справедливое наказание российских военных преступников и поддержка Украины в восстановленные страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным и назвал условия.

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на призыв Зеленского к мирным переговорам для окончания войны в Украине.