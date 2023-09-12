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Президент Финляндии сделал тревожный прогноз по завершению войны

Финский президент считает, что перед Украиной встала сложная задача.

сегодня, 10:20 comments2733
Автор:
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Slava Kot
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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не видит возможности закончить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание YLE.

Президент Финляндии сделал тревожный прогноз по завершению войны

Президент Финляндии Саули Ниинистё. Фото из открытых источников

Саули Ниинисте выступил перед журналистами и ответил на их вопросы о войне в Украине. По словам финского лидера, выгнать российских оккупантов с украинских территорий будет сложной задачей.


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"Россия глубоко окопалась в оборонительных позициях. Боевые действия будут продолжаться", — сказал Саули Ниинисте.

Президент Финляндии также прокомментировал недавний инцидент, когда на территории Румынии, которая является членом НАТО, обнаружили части российского беспилотника.

"Это свидетельствует о том, что все время существует баланс террора, случайно или намеренно", – ответил Ниинисте

Кроме того, Ниинисте указывает, что война в Украине постоянно находится под мониторингом возможности еще большей эскалации конфликта, который может перерасти к применению ядерного оружия.

"Если будет применено атомное оружие, это конец", – считает президент Финляндии.

Ниинисте добавил, что не имеет в виду конкретной угрозы. Однако отметил, что следует помнить об использовании ядерного оружия, которое, по его мнению, приведет к концу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о главе украинской разведки, утверждающем, что Украина не будет воевать с Россией длительный период. По словам Кирилла Буданова, несмотря на человеческий ресурс, в России все больше разрушается и приходит в упадок экономика, что делает невозможным долговременную войну.

Также "Комментарии" писали, что американский генерал рассказал, сколько еще будет продолжаться контрнаступление ВСУ.



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Источник: https://yle.fi/a/74-20048993
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