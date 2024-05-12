Президент Чехии сделал предупреждение по России

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия хочет восстановить имперское величие Советского Союза. Чешский президент предупредил, что Европа находится лишь в начале длительного противостояния с Россией.



Президент Чехии Петр Павел и президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В интервью австрийскому изданию Die Presse президент Чехии Петр Павел сделал несколько замечаний по поводу России и политики Европы. По словам лидера Чехии, Россия не остановится на завоевании части украинских территорий, а будет постоянно пытаться нанести вред Европе.

"Они хотят вернуть имперское величие Советского Союза, включая сферу его влияния, и говорят об этом очень открыто. Поэтому мы должны отнестись к этому серьезно. Надо готовиться к тому, что Россия не будет мирным партнером", – сказал Петр Павел.

Павел отмечает, что если Россия будет действовать конструктивно, то и Европа так же должна делать. Однако когда Россия идет против интересов ЕС, то Европа должна противостоять Москве. По словам Павела, в противном случае образ жизни и ценности европейцев окажутся под угрозой. Чешский лидер считает, что Россия хочет диктовать свою политику Европе, а по мнению Кремля, та должна ей подчиняться.

"Если мы хотим сохранить безопасность и процветание в этой части Европы, мы должны установить четкие границы для России. Если мы этого не сделаем, это может привести к серьезным осложнениям в будущем", – сказал Павел и добавил, что принятие целей России не позволит добиться мира.

Петр Павел подытожил, что Путин может дойти в своем понимании до позиции, что Россия не способна победить в войне в Украине, и тогда можно будет говорить о мирных переговорах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле объявили вывод войск из одной из стран.

Также "Комментарии" писали о петиции на сайте президента Украины, в которой призывают разрешить ввести иностранные войска на украинскую территорию для противостояния против РФ.