Президент Чехии сделал обнадеживающее заявление о войне в Украине

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в ближайшем будущем европейские компании смогут выработать столько боеприпасов, сколько потребуется для Украины в войне против России. Однако Павел подчеркнул, что производство боеприпасов требует времени.



Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Во время брифинга Петр Павел ответил на вопросы журналиста "Радио Свобода" по поводу боеприпасов для Украины.

"Производство необходимого количества снарядов требует времени. Это требует увеличения мощностей нашего производства. Но Украина нуждается в снарядах сейчас", — заявил Павел.

Президент Чехии указал, что пока нет времени ждать боеприпасов от европейских компаний, поэтому партнеры ищут снаряды в других странах, чтобы как можно скорее их отправить в Украину. Однако оборонные компании в Европе увеличивают свои мощности, чтобы полностью покрывать потребности Украины в войне.

"В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще будет нуждаться в них в ближайшем будущем", — рассказал Петр Павел.

Напомним, что Чехия обнаружила в других странах 800 тыс. артиллерийских снарядов. Несколько стран, в частности, Нидерланды, Канада, Германия, Норвегия и другие страны присоединились к инициативе и выделили средства, чтобы закупить необходимые боеприпасы. Название страны у которой закупают боеприпасы не разглашается, ведь Россия, возможно, будет оказывать давление на нее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии сделал новое заявление о возможности мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали, что СМИ назвали неизвестную страну, с которой Чехия договаривается о покупке боеприпасов для Украины.