Президент Чехии сделал новое заявление о возможности мирных переговоров

Президент Чехии Петр Павел заявил, что условия, выставляемые президентом России Владимиром Путиным о завершении войны в Украине, не имеют права на существование. По словам чешского лидера, все мирные предложения Путина – это диктат.



Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Как сообщает Radio Prague International, президент Чехии Петр Павел пока не видит возможности, чтобы Украина и Россия начала мирные переговоры по завершению войны.

"Все предложения России до сих пор были фактически диктатом. Кремль представил свой список условий, которые он как агрессор не имеет права выставлять", — говорит Павел.

Петр Павел указывает несколько вариантов окончания войны в Украине. По его словам, конфликт может закончиться победой Украины, России или же наступит момент, когда обеим сторонам станет понятно, что продолжение войны будет означать новые потери без надежды на ее завершение.

Президент Чехии добавил, что третий вариант еще не находится близко, однако ущерб от войны испытывает как Украина, так и Россия.

Напомним, что президент России Владимир Путин назвал единственное условие для начала процесса мирных переговоров по окончании войны в Украине. По его словам, мирные переговоры возможны "на сложившихся реалиях". Таким образом Путин продолжает требовать от Украины признать незаконную оккупацию своих территорий и отдать их России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мария Захарова озвучила условие Кремля, чтобы начать процесс мирных переговоров по поводу возможности закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте РФ Дмитрии Медведеве, который предложил российскую "формулу мира". В ней Медведев выразил свои условия для Украины, заключающиеся в капитуляции и вхождении в состав России.