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Президент Чехии рассказал, что произойдет, если помощь Украине в войне сократится

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал Запад за невыполненные обещания в поставках оружия Украине

сегодня, 12:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", президент Чехии Петр Павел в интервью "Corriere della Sera" раскритиковал недостаточную поставку военной техники в Украину и несоблюдение уже данных обещаний.

Президент Чехии рассказал, что произойдет, если помощь Украине в войне сократится

Петр Павел. Фото: из открытых источников

Павел признал, что западных поставок военной техники недостаточно для того, чтобы Украина могла продолжать операцию высокой интенсивности.


"Мы не сдержали своих обещаний по поставкам украинцам артиллерийских боеприпасов, тренировки на F-16 начались не так быстро, как должны были бы", – сказал он.

Он упомянул также о том, что после поставок Storm Shadows из Британии и аналогичных ракет из Франции, Украина ожидала получить немецкие Taurus. Но Берлин еще не решил, поставлять ли эти ракеты или нет.

"Это создает дисбаланс в поставках, а неопределенность не является хорошей основой для военного планирования", – отметил Павел.

Президент Чехии также призвал Запад не ослаблять поддержку Украины, иначе следующий год будет более благоприятным для России.

Читайте также на портале "Комментарии" — вопрос поддержки Украины западными союзниками в последнее время активизировался. В США до сих пор не приняты новые меры по оказанию такой помощи из-за разногласий в Конгрессе. При этом, как отмечает издание Newsweek, американские власти, похоже, боятся поражения России в этой войне – потому дозируют помощь Украине. Аналогичную политику исповедуют, судя по всему, европейцы, где в последнее время набирают силу партии, ратующие за мирные переговоры между Киевом и Москвой. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что Альянс будет поддерживать Украину как можно дольше, чтобы Киев получил лучшие условия для мирных переговоров. На фоне явной нерешительности Запада, россияне успели окопаться, сдержать натиск украинского наступления, а теперь сами идут вперед, особенно в районах Авдеевки и Купянска. Портал "Комментарии" обратился к экспертам, которые охарактеризовали происходящее на военном и дипломатическом фронте российско-украинской войны.




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Источник: https://www.corriere.it/esteri/23_novembre_27/ucraina-intervista-presidente-ceco-petr-pavel-le-nostre-incertezze-ostacolano-kiev-fc2ee9e4-8c66-11ee-8ccd-c15b03fea28c.shtml
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