Президент Чехии Петр Павел дал прогноз по войне в Украине

Президент Чехии Петр Павел заявил, что война в Украине не закончится быстро. По его словам, после переизбрания Владимира Путина снова президентом России, Кремль будет пытаться и дальше оккупировать украинские территории.

Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Петр Павел во время разрешения 20 гражданам Чехии воевать на стороне Украины дал прогноз по окончанию войны в Украине.

"Конфликт в Украине не закончится быстро, поскольку ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленных целей. Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что, в принципе, должно быть поддержано", — сказал Петр Павел.

Вместе с тем, чешский президент отметил, что после победы на выборах в России Владимир Путин продолжит пытаться реализовать свои цели, хотя бы частично. По словам Павела, одна из таких целей – установление контроля над оккупированными территориями Украины, особое внимание уделяя Донбассу.

Петр Павел добавил, что вероятно всеобщая усталость от войны приведет к началу мирных переговоров между странами.

Также президент Чехии отметил, что Россия ослаблена войной в Украине и не распространит свою военную агрессию на другие страны. Однако если Украина проиграет войну, то Павел не исключил, что Кремль может начать новую войну.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Петр Павел предоставил 132 разрешения гражданам Чехии воевать в Украине.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новое заявление о мирных переговорах по окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Германии Анналене Бербок, которая рассказала, что в начале вторжения России Украина была готова пойти на некоторые уступки в мирных переговорах.