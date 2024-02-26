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Президент Чехии Петр Павел дал прогноз по войне в Украине

Петр Павел считает, что усталость от войны в Украине заставит обе страны начать переговорный процесс.

сегодня, 14:25
Автор:
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Slava Kot
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Президент Чехии Петр Павел заявил, что война в Украине не закончится быстро. По его словам, после переизбрания Владимира Путина снова президентом России, Кремль будет пытаться и дальше оккупировать украинские территории.

Президент Чехии Петр Павел дал прогноз по войне в Украине

Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Петр Павел во время разрешения 20 гражданам Чехии воевать на стороне Украины дал прогноз по окончанию войны в Украине.

"Конфликт в Украине не закончится быстро, поскольку ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленных целей. Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что, в принципе, должно быть поддержано", — сказал Петр Павел.

Вместе с тем, чешский президент отметил, что после победы на выборах в России Владимир Путин продолжит пытаться реализовать свои цели, хотя бы частично. По словам Павела, одна из таких целей – установление контроля над оккупированными территориями Украины, особое внимание уделяя Донбассу.

Петр Павел добавил, что вероятно всеобщая усталость от войны приведет к началу мирных переговоров между странами.

Также президент Чехии отметил, что Россия ослаблена войной в Украине и не распространит свою военную агрессию на другие страны. Однако если Украина проиграет войну, то Павел не исключил, что Кремль может начать новую войну.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Петр Павел предоставил 132 разрешения гражданам Чехии воевать в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новое заявление о мирных переговорах по окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Германии Анналене Бербок, которая рассказала, что в начале вторжения России Украина была готова пойти на некоторые уступки в мирных переговорах.



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Источник: https://ruski.radio.cz/glava-chehii-rossiya-ne-risknet-seychas-vstupat-v-konflikt-so-stranami-nato-8809553
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Обсуждения

ufo

сегодня, 17:42

teodor, так и есть. Причем, так с обеих сторон

teodor

сегодня, 15:10

Зачем путину разрушенные территории ,где когда то жили люди.Своих не благоустроенных территорий хватает.Людям прежде всего нужно мир и спокойная жизнь.А все агрессивные патриоты почему то находятся в тылу и пенсионного возраста.


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