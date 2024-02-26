Президент Чехии Петр Павел дал прогноз по войне в Украине

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Slava Kot
Президент Чехии Петр Павел заявил, что война в Украине не закончится быстро. По его словам, после переизбрания Владимира Путина снова президентом России, Кремль будет пытаться и дальше оккупировать украинские территории.
Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников
Петр Павел во время разрешения 20 гражданам Чехии воевать на стороне Украины дал прогноз по окончанию войны в Украине.
Вместе с тем, чешский президент отметил, что после победы на выборах в России Владимир Путин продолжит пытаться реализовать свои цели, хотя бы частично. По словам Павела, одна из таких целей – установление контроля над оккупированными территориями Украины, особое внимание уделяя Донбассу.
Петр Павел добавил, что вероятно всеобщая усталость от войны приведет к началу мирных переговоров между странами.
Также президент Чехии отметил, что Россия ослаблена войной в Украине и не распространит свою военную агрессию на другие страны. Однако если Украина проиграет войну, то Павел не исключил, что Кремль может начать новую войну.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Петр Павел предоставил 132 разрешения гражданам Чехии воевать в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новое заявление о мирных переговорах по окончании войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о главе МИД Германии Анналене Бербок, которая рассказала, что в начале вторжения России Украина была готова пойти на некоторые уступки в мирных переговорах.
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ufo
сегодня, 17:42
teodor, так и есть. Причем, так с обеих сторон
teodor
сегодня, 15:10
Зачем путину разрушенные территории ,где когда то жили люди.Своих не благоустроенных территорий хватает.Людям прежде всего нужно мир и спокойная жизнь.А все агрессивные патриоты почему то находятся в тылу и пенсионного возраста.