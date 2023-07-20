Президент Бразилии заявил, что мир устает от Украины

Президент Бразилии Лула да Силва считает, что мир устает от войны между Россией и Украиной. Поэтому бразильский лидер настаивает на своих мирных усилиях, которые могут окончить войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото из открытых источников

Во время заключения коммюнике совместного саммита с участием стран Латинской Америки (CELAC) и Европейского союза, представители государств не находили совместного видения войны в Украине. ЕС потребовал признать Россию виновной в войне, а представители Латинской Америки были против такого решения.

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После саммита президент Бразилии Лула да Силва заявил, что мир устает от войны.

"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать", — сказал бразильский президент и добавил, что "настанет момент, когда будет мир, и тогда должна быть группа стран, способных разговаривать с Россией и Украиной" имея в виду Бразилию и другие страны, которые не осуждают российскую агрессию.

По итогам саммита ЕС не смог убедить страны CELAC. Представитель Никарагуа отказался подписывать декларацию с осуждением Москвы. Подобную позицию высказывали Куба и Венесуэла. Между тем президент Бразилии Лула да Силва возложил ответственность за войну на Россию, Украину и США, которые, по его словам, являются виновниками конфликта, ведь не смогли вести переговоры с Путиным.

Напомним, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал еще одну угрозу для Украины, кроме России. Им оказалась возможная усталость мира от войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны отказались признать Россию ответственной за войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о странах Латинской Америки, которые считают войну в Украине "европейской проблемой" и требуют от ЕС репараций за рабство.