Президент Болгарии сделал скандальное заявление об окончании войны в Украине

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не следует воспринимать победу над Россией как единственное возможное решение в войне в Украине. По его словам, продолжающаяся война в Украине влияет на весь мир, в том числе и на события в Европе, США и в самой Украине.



Президент Болгарии Румен Радев. Фото из открытых источников

Как информирует Euractiv Румен Радев считает, что покушение в попытке убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо связано с войной в Украине.

"Каждый день, когда продолжается эта война, катастрофичен для Украины, России и всех нас. Это неизбежно влияет на все выборы – в Европе, в США и во всем мире. Мы будем выбирать на этих и последующих выборах между войной и миром. Каждый гражданин обязан это понимать", – сказал Радев.

На вопрос журналиста, какой сигнал для Европы посылает попытка убийства Фицо, тот прямо связал инцидент с войной в Украине. Кроме того, заявил, что победа Украины над Россией невозможна.

"Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственное возможное решение. Попытка убийства европейского премьер-министра радикализованным фанатиком из-за его поддержки мира свидетельствует об этой укоренившейся нетерпимости к инакомыслию и ненависти", — ответил президент Болгарии.

По его словам, опасно, что ситуация между Россией и Украиной переросла в конфликт в Европе и чтобы "голоса за мир встретили выстрелами". Однако Радев не отметил, что нападающий на премьера Словакии имел связи с пророссийскими группировками.

Отметим, что Румен Радев не поддерживает отправку военной помощи Украине, а подобные поставки из Болгарии происходили только через посредников. Кроме того, Радев также употребляет слово "конфликт" вместо "война в Украине".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Болгарии обвинил Украину в затягивании войны.

Также "Комментарии" писали, что специально для ВСУ Болгария запустила производство снарядов впервые за 35 лет.