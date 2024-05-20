Президент Болгарии сделал скандальное заявление об окончании войны в Украине

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Slava Kot
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не следует воспринимать победу над Россией как единственное возможное решение в войне в Украине. По его словам, продолжающаяся война в Украине влияет на весь мир, в том числе и на события в Европе, США и в самой Украине.
Президент Болгарии Румен Радев. Фото из открытых источников
Как информирует Euractiv Румен Радев считает, что покушение в попытке убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо связано с войной в Украине.
На вопрос журналиста, какой сигнал для Европы посылает попытка убийства Фицо, тот прямо связал инцидент с войной в Украине. Кроме того, заявил, что победа Украины над Россией невозможна.
По его словам, опасно, что ситуация между Россией и Украиной переросла в конфликт в Европе и чтобы "голоса за мир встретили выстрелами". Однако Радев не отметил, что нападающий на премьера Словакии имел связи с пророссийскими группировками.
Отметим, что Румен Радев не поддерживает отправку военной помощи Украине, а подобные поставки из Болгарии происходили только через посредников. Кроме того, Радев также употребляет слово "конфликт" вместо "война в Украине".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Болгарии обвинил Украину в затягивании войны.
Также "Комментарии" писали, что специально для ВСУ Болгария запустила производство снарядов впервые за 35 лет.
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