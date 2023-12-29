Превосходству России в воздухе скоро придет конец: Newsweek раскрыл детали

Десятки современных самолетов F-16, обещанных сторонниками Киева, предоставят Украине новые возможности, позволяющие угрожать превосходству Москвы в воздухе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Newsweek сделал аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"F-16 дадут Украине столь необходимые оборонительные и наступательные возможности", — заявил Фредерик Мертенс.

В то же время бывший специальный советник главнокомандующего Украины генерала Валерия Залужного Дэниел Райс уточнил, если Украина получит истребители F-16 в больших количествах, это даст Киеву превосходство в воздухе. Украина сможет наконец-то защитить свои передовые войска от российских ударных вертолетов и планирующих бомб.

Из-за F-16 и кассетных ракет большой дальности, которые прибыли в Украину за последние несколько месяцев, "каждая российская цель" на подконтрольной Москве территории окажется в пределах досягаемости Украины, заявил Райс, который сейчас является президентом Американского университета в Киеве.

F-16 оснащены более современной авионикой (электронными системами) и лучшими радарами. Они были разработаны для запуска оружия стандарта НАТО, которое Украина использовала на своих старых самолетах советской эпохи. Украина сможет действовать на больших расстояниях, легче уничтожая российскую наземную оборону и сдерживая российские самолеты.

Помимо этих новых возможностей, эти самолеты еще на шаг приблизили Украину к членству в НАТО, которое рассматривалось как возможность для Киева, но оставалось отдаленным до конца войны.

Есть признаки того, что Россия обеспокоена скорым прибытием F-16. Москва начала подготовку к перемещению своих черноморских баз дальше на восток от Украины, что "явно указывает на опасность, которую представляет собой предстоящее прибытие истребителей F-16", заявил Мертенс.

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