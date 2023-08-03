logo

BTC/USD

29132.13

ETH/USD

1835.06

LTC/USD

86.31

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Премьер Польши заявил об опасности ЧВК "Вагнер" для НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Премьер Польши заявил об опасности ЧВК "Вагнер" для НАТО

В ходе встречи с президентом Литвы премьер-министр Польши указал на опасность вагнеровцев для НАТО.

сегодня, 13:03
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что наемники из группы "Вагнера" перемещаются к восточным границам НАТО и таким образом стремятся дестабилизировать военный альянс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Премьер Польши заявил об опасности ЧВК "Вагнер" для НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

После бунта Пригожина вагнеровцев отправили в Беларусь. Там они начали обучение местной армии. Такие действия ЧВК "Вагнер" побудили перебросить к белорусской границе более тысячи польских военных для защиты страны от возможного нападения. В начале недели белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы должны осознавать, что количество провокаций будет расти", — сказал Матеуш Моравецкий во время встречи с президентом Литвы и добавил, что "ЧВК "Вагнер" чрезвычайно опасна, и ее перебрасывают на восточный фланг, чтобы дестабилизировать его".

Чиновники встретились в Сувалкском коридоре – промежутке между территорией Литвы и Польши, который является стратегически важным для России. Военные РФ неоднократно угрожали захватить Сувалкский коридор для прямого соединения Белоруссии с Калининградской областью РФ.

Однако представитель США по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белому дому не известно о какой-либо конкретной угрозе со стороны группы "Вагнера" для Польши или какой-либо страны НАТО. А аналитики из ISW повторяют эту позицию, утверждая, что "Вагнер" не представляет "серьезной угрозы" для Польши или Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поляки оценили опасность, которую представляют вагнеровцы для их страны и отправили на границу с Беларусью дополнительные войска.

Также "Комментарии" писали, что Газманов призывает Россию атаковать страны НАТО.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/wagner-group-will-try-destabilise-natos-eastern-flank-polish-pm-says-2023-08-03/
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:42

Жодної загрози всі стверджують. Скільки можна тим істеричним світ лякати? Вони і так своєї істерикою втягнули світ в таку страшну війну.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!