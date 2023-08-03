Премьер Польши заявил об опасности ЧВК "Вагнер" для НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что наемники из группы "Вагнера" перемещаются к восточным границам НАТО и таким образом стремятся дестабилизировать военный альянс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

После бунта Пригожина вагнеровцев отправили в Беларусь. Там они начали обучение местной армии. Такие действия ЧВК "Вагнер" побудили перебросить к белорусской границе более тысячи польских военных для защиты страны от возможного нападения. В начале недели белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши.

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"Мы должны осознавать, что количество провокаций будет расти", — сказал Матеуш Моравецкий во время встречи с президентом Литвы и добавил, что "ЧВК "Вагнер" чрезвычайно опасна, и ее перебрасывают на восточный фланг, чтобы дестабилизировать его".

Чиновники встретились в Сувалкском коридоре – промежутке между территорией Литвы и Польши, который является стратегически важным для России. Военные РФ неоднократно угрожали захватить Сувалкский коридор для прямого соединения Белоруссии с Калининградской областью РФ.

Однако представитель США по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белому дому не известно о какой-либо конкретной угрозе со стороны группы "Вагнера" для Польши или какой-либо страны НАТО. А аналитики из ISW повторяют эту позицию, утверждая, что "Вагнер" не представляет "серьезной угрозы" для Польши или Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поляки оценили опасность, которую представляют вагнеровцы для их страны и отправили на границу с Беларусью дополнительные войска.

Также "Комментарии" писали, что Газманов призывает Россию атаковать страны НАТО.