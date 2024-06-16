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Премьер Нидерландов рассказал о панике Путина

Марк Рютте прокомментировал заявления Путина о якобы готовности России к мирным переговорам для окончания войны в Украине.

сегодня, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что последние заявления о якобы готовности российского диктатора Владимира Путина пойти на мирные переговоры свидетельствуют о его панике. Рютте считает "хорошими новостями" такие слова Путина.

Премьер Нидерландов рассказал о панике Путина

Марк Рютте прокомментировал "мирное предложение" Путина. Фото из открытых источников

Марк Рютте участвует на Саммите мира в Швейцарии как лидер Нидерландов. Во время общения с журналистами он прокомментировал условия Путина для окончания войны в Украине и указал, что слова главы Кремля указывают на его панику.

"То, что Путин вчера вышел с этим дерьмовым "мирным предложением" — знак того, что он паникует. Это хорошие новости", — сказал Рютте.

Напомним, что за день до Саммита мира Владимир Путин выступил с речью, в которой заявил о готовности к мирным переговорам. Условием этого Путин назвал внеблоковость Украины, вывод войск из зоны боевых действий и контроль России над украинскими областями, полностью или частично оккупированными войсками РФ, в частности речь идет о Харьковской, Херсонской, Запорожской и других областях на юге и востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это не мирное предложение, а план капитуляции Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзники Украины отреагировали на заявления Путина о якобы готовности России к мирным переговорам.

Также "Комментарии" писали об анализе Института изучения войны, который объяснил, как Путин пытался сорвать Саммит мира в Швейцарии. Согласно отчету аналитиков, российский диктатор использовал для этого свою речь с условиями так называемых мирных переговоров.





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