Премьер Эстонии заявила, что не все союзники хотят, чтобы Украина победила в войне

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила о своей обеспокоенности союзниками Украины, имеющими разное видение окончания войны. По словам Каллас, не все украинские партнеры рассчитывают на победу Украины в войне против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Financial Times.



Премьер Эстонии Кая Каллас. Фото из открытых источников

Кая Каллас отметила, что у союзников Украины нет общей цели. Лидер Эстонии указывает, что некоторые партнеры отданы победе Украины, в то время как другие считают, что главная задача не допустить поражение украинцев.

"Одни говорят: "Украинцы не должны проиграть". Другие говорят: "Мы должны работать на Украину и победу". А это не одно и то же. А если у вас нет цели, у вас нет стратегии. У вас нет тактики, как добиться этой цели. И это то, что меня беспокоит", – говорит Кая Каллас.

Премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что только Украина должна определить, какое окончание войны для нее будет означать победу над Россией.

"Мы можем иметь цель только победу, но Украина будет определять, что это будет за победа", – добавила Каллас.

Кроме того, Кая Каллас в интервью для Financial Times обїяснила, что имели в виду европейские партнеры, призывавшие отправить свои войска в Украину. По ее словам, страны НАТО не должны опасаться, что отправка иностранных войск в Украину для учения может вовлечь союзников в войну против РФ.

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