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Премьер Чехии предупредил о рисковом сценарии войны в Украине

Чешский политик считает, что война на Украине может перейти в состояние замороженного конфликта.

сегодня, 15:13
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал о рисках сценария, когда война в Украине перейдет в состояние замороженного конфликта. Такой вариант возможен при истощении сил, оружия и внимания в странах Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на чешское издание Novinky.

Премьер Чехии предупредил о рисковом сценарии войны в Украине

Премьер-министр Чехии Петр Фиал. Фото из открытых источников

По словам Фиала прогресс Украины в войне против России "осторожно-оптимистичен". Однако чешский премьер-министр считает, что война не закончится в ближайшее время.


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"Напротив, существует угроза сценария замороженного конфликта, что будет означать создание центра перманентной нестабильности безопасности в Восточной Европе", — говорит Петр Фиала.

Премьер-министр Чехии утверждает, что такой вариант развития событий изнурителен в долгосрочной перспективе. Фиала указывает, что именно "истощение" сейчас больше всего угрожает в сегодняшней ситуации. Под истощением чешский политик говорит не только о военных возможностях Украины, но и об истощении поддержки и внимания со стороны западного мира.

"Существует опасность, что общество может вскоре потерять понимание поддержки напавшей страны", — предупреждает премьер-министр Чехии Петр Фиала

Фиала добавляет, что именно поэтому Запад должен и дальше безоговорочно поддерживать Украину в войне против России, которая готова перейти все границы, в том числе и границы человечности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чешский лидер заявил о необходимости следить за гражданами России за границей.

Также "Комментарии" писали, что экс-президент США Дональд Трамп рассказал о том, что мог предотвратить или отсрочить полномасштабное вторжение России в Украину.



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Источник: https://www.novinky.cz/
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