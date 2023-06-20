Премьер Чехии предупредил о рисковом сценарии войны в Украине

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Slava Kot
Премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал о рисках сценария, когда война в Украине перейдет в состояние замороженного конфликта. Такой вариант возможен при истощении сил, оружия и внимания в странах Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на чешское издание Novinky.
Премьер-министр Чехии Петр Фиал. Фото из открытых источников
По словам Фиала прогресс Украины в войне против России "осторожно-оптимистичен". Однако чешский премьер-министр считает, что война не закончится в ближайшее время.
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Премьер-министр Чехии утверждает, что такой вариант развития событий изнурителен в долгосрочной перспективе. Фиала указывает, что именно "истощение" сейчас больше всего угрожает в сегодняшней ситуации. Под истощением чешский политик говорит не только о военных возможностях Украины, но и об истощении поддержки и внимания со стороны западного мира.
Фиала добавляет, что именно поэтому Запад должен и дальше безоговорочно поддерживать Украину в войне против России, которая готова перейти все границы, в том числе и границы человечности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чешский лидер заявил о необходимости следить за гражданами России за границей.
Также "Комментарии" писали, что экс-президент США Дональд Трамп рассказал о том, что мог предотвратить или отсрочить полномасштабное вторжение России в Украину.
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