Украина ежемесячно получает "десятки тысяч" боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер Чехии Петр Фиала, передает издание Novinky.

Снаряды. Фото: из открытых источников

Глава правительства отметил, с начала полномасштабного вторжения России Чехия смогла передать Украине 2 млн боеприпасов большого калибра и 22 млн единиц среднего калибра.

Фиала озвучил эти данные в контексте инициативы по снабжению боеприпасами, к которой присоединился ряд стран.

"В настоящее время мы ежемесячно поставляем Украине десятки тысяч боеприпасов большого калибра" – отметил чешский премьер.

Он подчеркнул, что безопасность всех участников этого процесса тщательно обеспечивается.

Стоит отметить, 25 июня 2024 года Фиала заявил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для Сил обороны в рамках чешской инициативы.

Читайте также на портале "Комментарии" — власти Чехии нашли в третьих странах сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, которые могут помочь Украине за считанные недели преодолеть снарядный голод. Для этого Киеву необходимо заручиться финансовой поддержкой США, Германии, Швеции и других стран.

Также издание "Комментарии" сообщало – после начала военной операции в Курской области РФ Вооруженные силы, которые сдерживают российские войска в Донецкой области, вернулись к нормированию снарядов. Об этом пишет издание "Financial Times".

В материале говорится, что один из командиров украинской артиллерийской бригады на востоке Украины рассказал, что частично причиной российского наступления стало то, что Киев перебросил свои ограниченные ресурсы на север. Его войска вернулись к нормированию снарядов для своих пушек — впервые после того, как американская помощь Украине была приостановлена Конгрессом — из-за того, что боеприпасы были перераспределены для вторжения в Курскую область России.



