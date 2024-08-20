ВСУ начали испытывать «снарядный голод»: какое решение к этому привело

После начала военной операции в Курской области РФ Вооруженные силы, которые сдерживают российские войска в Донецкой области, вернулись к нормированию снарядов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что один из командиров украинской артиллерийской бригады на востоке Украины рассказал, что частично причиной российского наступления стало то, что Киев перебросил свои ограниченные ресурсы на север. Его войска вернулись к нормированию снарядов для своих пушек — впервые после того, как американская помощь Украине была приостановлена Конгрессом — из-за того, что боеприпасы были перераспределены для вторжения в Курскую область России.

Издание со ссылкой на неназванного чиновника, пишет, что даже за несколько дней до начала Курской операции оборона в Донецкой области "давала трещину".

"Российские солдаты все еще прокладывают себе путь сквозь украинскую оборону, захватывая села и города и приближая Москву к ее заявленной цели — полному контролю над Донецкой областью на востоке Украины", — говорится в статье.

Financial Times со ссылкой на официальные лица, участвующие в операции, пишет, что для обеспечения Курской операции Украина перебросила более 10 тысяч военнослужащих, включая много элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад, из Донецкой и Харьковской областей.

В частности, в Курской операции участвовали по меньшей мере 20 украинских подразделений, некоторые из них должны были быть резервными силами, чтобы помочь укрепить линии обороны, и предоставить передышку войскам на основных направлениях фронта.

Собеседники Financial Times указали, что офицеры и пехотинцы на восточном фронте, участвующие в Курской операции, также сталкиваются с еще более длительным пребыванием на передовой без ротации.

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