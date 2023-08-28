Премьер Чехии дал прогноз по войне в Украине, назвав главную угрозу

Война в Украине может зайти в тупик или заморозиться. А шансов на быстрое ее окончание "становится все меньше". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала. Фото из открытых источников

"Существует даже угроза тупика и реальность замороженного конфликта, по мнению многих аналитиков. Я не думаю, что это единственный сценарий, по которому мы должны идти, но мы также должны помнить об этом и учитывать это в наших стратегиях", — заявил Петр Фиала.

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При этом, по словам Фиалы, шансы на быстрое завершение войны в Украине становятся практически призрачными.

"Последствия российской агрессии многочисленны, и в некоторой степени они также в определенной степени способствуют той нервозности, которую мы чувствуем в нашей стране", — высказался премьер-министр Чехии.

Читайте также на портале "Комментарии" — если война в Украине будет заморожена (а определенные сигналы периодически идут, в том числе, со стороны Запада), и стороны останутся на своих позициях в момент принятия этого решения, это тут же запустит обратный отсчет повторения еще более ожесточенной войны – в будущем. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, акцентируя, что попытка изменить моральным принципам ради real politik не закончится ничем, кроме морального краха Запада. В аналогичном ключе не раз высказывался и президент Владимир Зеленский, называя украинскую формулу мира – единственным документом, который может стать основой для переговоров. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" очередную раскачку темы "заморозки", компромиссов, которая почему-то до сих остается актуальной, несмотря зверства, которые творил и творит путинский режим.



