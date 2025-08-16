Прекращения огня не будет: какую альтернативу предложил Путин

Российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске отказался поддержать предложение о прекращении огня, предложив подписать всеобъемлющее соглашение по завершению войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Twitter (X) журналиста Axios Барака Равида.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Президент Трамп заявил (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения войны", — сообщил журналист Axios.

По словам источника, Трамп во время разговора с Зеленским также сказал, что быстрое подписание мирного соглашения лучше прекращения огня.

