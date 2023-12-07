Представители ТЦК заявляют, что не понимают, почему украинцы не хотят идти на мобилизацию (ВИДЕО)

Представительница ТЦК Винницы подполковник Оксана Янчак называет самой большой проблемой мобилизации, что мужчины после вручения повесток не приходят в территориальные центры комплектования. По ее словам, это происходит из-за непонятных страхов.

В ТЦК заявили, что не понимают причин, почему украинцы не идут на мобилизацию

Руководитель мобилизационного отделения Винницкого объединенного городского ТЦК и СП подполковник Оксана Янчак рассказала о проблемах мобилизации.

"Почему-то люди после вручения повестки не приходят в ТЦК и СП. Это самая большая проблема сегодня. Почему у них эти страхи, мы понять не можем. Почему нам сделали такой имидж, что ты прибываешь в ТЦК и тебя через 2 часа уже отправляют на передовую", — рассказала Янчак и добавила, что "это все фейк, это ложь".

Руководитель мобилизационного отделения указывает, что мужчины призывного возраста это ресурс, который должен идти на защиту Украины.

"Основная задача мобилизации – это оборона нашего государства, это наш мобилизационный ресурс, а мобилизационным ресурсом являются граждане Украины мужского пола", – считает Оксана Янчак.

Посмотреть видео с руководительницей отдела мобилизации ТЦК в Виннице, которая говорит о непонимании страхов мобилизации в Украине можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали главную причину, останавливающую их от мобилизации. Оказалось, что лидером всех является страх смерти. Также респонденты указали и другие причины избегания мобилизации в Украине.



Также "Комментарии" писали об экс-командире "Айдаре" Евгении Диком, который назвал город, где находится наибольшее количество уклонистов от мобилизации.

