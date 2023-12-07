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Представители ТЦК заявляют, что не понимают, почему украинцы не хотят идти на мобилизацию (ВИДЕО)

Руководитель отдела мобилизации ТЦК в Виннице заявила о непонимании страхов мобилизации в Украине и назвала мужчин призывного возраста "ресурсом" для обороны страны.

сегодня, 15:00
Автор:
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Slava Kot
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Представительница ТЦК Винницы подполковник Оксана Янчак называет самой большой проблемой мобилизации, что мужчины после вручения повесток не приходят в территориальные центры комплектования. По ее словам, это происходит из-за непонятных страхов.

Представители ТЦК заявляют, что не понимают, почему украинцы не хотят идти на мобилизацию (ВИДЕО)

В ТЦК заявили, что не понимают причин, почему украинцы не идут на мобилизацию

Руководитель мобилизационного отделения Винницкого объединенного городского ТЦК и СП подполковник Оксана Янчак рассказала о проблемах мобилизации.


"Почему-то люди после вручения повестки не приходят в ТЦК и СП. Это самая большая проблема сегодня. Почему у них эти страхи, мы понять не можем. Почему нам сделали такой имидж, что ты прибываешь в ТЦК и тебя через 2 часа уже отправляют на передовую", — рассказала Янчак и добавила, что "это все фейк, это ложь".

Руководитель мобилизационного отделения указывает, что мужчины призывного возраста это ресурс, который должен идти на защиту Украины.

"Основная задача мобилизации – это оборона нашего государства, это наш мобилизационный ресурс, а мобилизационным ресурсом являются граждане Украины мужского пола", – считает Оксана Янчак.

Посмотреть видео с руководительницей отдела мобилизации ТЦК в Виннице, которая говорит о непонимании страхов мобилизации в Украине можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали главную причину, останавливающую их от мобилизации. Оказалось, что лидером всех является страх смерти. Также респонденты указали и другие причины избегания мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали об экс-командире "Айдаре" Евгении Диком, который назвал город, где находится наибольшее количество уклонистов от мобилизации.



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Источник: https://twitter.com/EuroMaydan/status/1732718620583555170
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:46

Занадто багато в Україні блатних які потребують захисту, а самі лишаються осторонь.


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