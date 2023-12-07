Представители ТЦК заявляют, что не понимают, почему украинцы не хотят идти на мобилизацию (ВИДЕО)

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Slava Kot
Представительница ТЦК Винницы подполковник Оксана Янчак называет самой большой проблемой мобилизации, что мужчины после вручения повесток не приходят в территориальные центры комплектования. По ее словам, это происходит из-за непонятных страхов.
В ТЦК заявили, что не понимают причин, почему украинцы не идут на мобилизацию
Руководитель мобилизационного отделения Винницкого объединенного городского ТЦК и СП подполковник Оксана Янчак рассказала о проблемах мобилизации.
Руководитель мобилизационного отделения указывает, что мужчины призывного возраста это ресурс, который должен идти на защиту Украины.
Посмотреть видео с руководительницей отдела мобилизации ТЦК в Виннице, которая говорит о непонимании страхов мобилизации в Украине можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали главную причину, останавливающую их от мобилизации. Оказалось, что лидером всех является страх смерти. Также респонденты указали и другие причины избегания мобилизации в Украине.
Также "Комментарии" писали об экс-командире "Айдаре" Евгении Диком, который назвал город, где находится наибольшее количество уклонистов от мобилизации.
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сегодня, 15:46
Занадто багато в Україні блатних які потребують захисту, а самі лишаються осторонь.