Представитель ВСУ призвал население эвакуироваться из одного из регионов

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта в его официальном телеграмм-канале.



Разрушенная рашистами Сумщина

"Сумское направление остается наиболее опасным в Северной операционной зоне. Почти ежедневно пограничные населенные пункты страдают от обстрелов вражеских сил. Враг использует артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, — заявил Сергей Наев. — Находясь в одном из населенных пунктов, лично убедил семью преклонных лет срочно уехать, потому что была непосредственная опасность. Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, выехать. Власть на местах знает алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий".

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– Пожалуйста, уезжайте для того, чтобы сохранить свою жизнь! Силы обороны продолжат защищать украинскую землю. Вместе победим, – также призвал командующий Объединенных сил ВСУ.

Среди населенных пунктов Сумщины, которые с досадной периодичностью появляются в ежедневных сводках Генштаба, военные называют Писаревку, Белополье, Юнаковку. Все они находятся в украино-российском приграничье.

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