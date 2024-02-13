Представитель ГУР Юсов назвал главную причину пожара на российском заводе, где строили МиГи

Как подчеркнул Андрей Юсов, на данный момент работники разведки собирают и уточняют информацию по поводу пожара, произошедшего в Москве на заводе, где строят МиГи.

Андрей Юсов

"Завод и эти помещения, очевидно, привлечены и имеют непосредственное отношение к поставкам компонентов военно-космическим силам государства-агрессора",

– сказал Юсов.

Кроме того, представитель ГУР Минобороны добавил, что на самом деле трудно сказать, что именно могло повлечь за собой пожар на заводе в России.

"Можно сказать, что здесь уже на территории России часто трудно отличить, что стало следствием деградации ВПК, администрирования, в целом инфраструктуры, что стало следствием нарушения правил пожарной безопасности, а что стало следствием бесшабашной борьбы или местных сил сопротивления, или друзей Украины, которые , конечно, работают и в глубоком тылу",

– отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Москве на авиастроительном заводе МиГ на Ленинградском проспекте произошел пожар . Горели второй и третий этажи здания. По данным росСМИ, вероятнее всего, пожар возник в цехе, занимающемся реконструкцией, который пристроен к действующему корпусу завода. Причина пожара пока остается неизвестной. При этом известно, что завод, на котором произошел пожар, производит боевые самолеты семейства МиГ-29 и истребители МиГ-35 для Минобороны РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что украинский беспилотник атаковал завод в Питере. Россияне пытались его сбить мощнейшей системой ПВО, но дрон все же упал на территории НПЗ. По информации источников, россияне пытались сбить украинский дрон, применив комплекс С-400, являющийся самой мощной системой ПВО, находящейся в арсенале врага. Тем не менее, беспилотник все-таки упал на территории завода.





