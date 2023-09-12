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Предоставление Украине ATACMS: Пентагон отреагировал на сообщения в СМИ

В ведомстве отметили, что новых данных в этом вопросе пока официально представить не могут

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что в СМИ появилась информация о том, что США близки к передаче Украине ракет ATACMS, в Пентагоне отметили, что новой информации на этот счет предоставить не могут и решение на официальном уровне все еще не принято. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер.

Предоставление Украине ATACMS: Пентагон отреагировал на сообщения в СМИ

Бригадный генерал ВВС Пэт Райдер. Фото: из открытых источников

При этом американский генерал не стал отрицать, что те сообщения, которые появились в медиа, могут быть правдой, но при этом отказался их также подтвердить.


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По словам Пэта Райдера, с точки зрения Пентагона у них "нет ничего нового для объявления".

Генерал подтвердил, что пентагон, как и раньше находится на постоянной связи с украинским командованием, реагируя на все их запросы, касающиеся главных потребностей в вопросах безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — дискуссии, которые продолжаются довольно продолжительное время в Белом доме, все-таки достигнут своей финальной стадии и США, вероятно, включат в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает "ABC News", со ссылкой на источники.

Также издание "Комментарии" сообщало — Россия продолжает пугать Украину ядерным оружием, наносить массированные ракетные и дроновые удары, зацепляя иногда даже территорию стран НАТО, на что те упорно закрывают глаза. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов фактически обвинил западных политиков в том, что их политика уступок РФ, отсутствие жесткости привели к широкомасштабной войне, которая второй год продолжается в Украине. О чем говорят действия Запада на данный момент? Как менялась/может измениться позиции зарубежных партнеров нашей страны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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