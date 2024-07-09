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Предложение Украины и Польши о сбивании ракет РФ: появилась реакция США

В Госдепе США не стали отрицать, что предложение Украины и Польши о сбивании ракет РФ действительно может обсуждаться союзниками на саммите НАТО

сегодня, 12:02 comments1274
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Кравцев Сергей
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На саммите НАТО в Вашингтоне действительно могут обсудить вопрос потенциального сбивания в украинском небе российских ракет, летящих в направлении Польши. Как передает портал "Комментарии", такое предположение озвучил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Предложение Украины и Польши о сбивании ракет РФ: появилась реакция США

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна привлечет союзников по НАТО к обсуждению возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. У Миллера спросили, какова позиция США по этой идее.

"У меня нет информации ни о каких изменениях в политике США или НАТО, о которых можно было бы объявить сегодня, но очевидно, что каждый раз, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, он имеет возможность сделать это и обсудить его с другими главами государств. На этой неделе у них будет саммит, и я уверен, что это можно будет обсудить, если он (Дональд Туск) захочет это сделать", – заявил Миллер.

Стоит напомнить, ранее издание "Комментарии" сообщало, что Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание прошло в Варшаве. Интересным пунктом соглашения является то, что данное соглашение о безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, которые выпущены в направлении Польши.

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