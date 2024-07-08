Сможет ли Польша сбивать ракеты РФ над Украиной: какой документ подписали Зеленский и Туск

Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание прошло в Варшаве. Интересным пунктом соглашения является то, что данное соглашение о безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, которые выпущены в направлении Польши. Как сообщает портал "Комментарии", об этом информирует пресс-служба Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: сайт Офиса президента Украины

Со стороны Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, а со стороны Польши – премьер-министр Польши Дональд Туск.

Соглашение по гарантии безопасности впервые из уже подписанных двусторонних документов предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

Впервые будет создан "Украинский легион", готовящий личный состав Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши. К нему могут присоединиться граждане Украины, временно находящиеся в Польше и других странах.

Соглашение также содержит блок сотрудничества в оборонной промышленности, в частности, размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.

Польша также расширит свою помощь Украине, используя логистический центр POLLOGHUB и сотрудничая с ЛитполУкрбригом для поддержки украинских Вооруженных сил.

Кроме того, соглашение направлено на углубление сотрудничества в невоенной сфере, включая разведку, кибербезопасность, морскую и информационную безопасность, а также защиту критической инфраструктуры. Отдельные блоки соглашения касаются экономического обновления и восстановления, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.

Сферы политического сотрудничества между Украиной и Польшей охватывают вопросы евроинтеграции, воплощение Украинской формулы мира, санкционную политику, возмещение ущерба, нанесенного Украине, и привлечение агрессора к ответственности.

Польша ясно подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

Читайте на портале "Комментарии" — есть ли толк от "соглашений о безопасности", подписанных с разными странами: мнение украинцев.



