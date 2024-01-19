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Правительство выделило средства на оборонные линии: речь идет о рекордной сумме

Кабмин принял решение об усилении оборонных укреплений

сегодня, 19:52
Автор:
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Марьян Ощановский
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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Кабинет Министров выделил на усиление обороноспособности рекордные 17,5 миллиарда гривен, которые будут направлены на строительство фортификационных сооружений. Об этом Шмигаль написал в Telegram, передает портал "Комментарии".

Правительство выделило средства на оборонные линии: речь идет о рекордной сумме

Правительство выделило деньги на оборонные рубежи. Фото из открытых источников

Украинский премьер заявил, что правительство продолжает усиливать обороноспособность страны. В частности, отметил он, 19 января Кабинет Министров выделил рекордную сумму на обустройство оборонных рубежей.

Денис Шмигаль подчеркнул, что речь идет о 17,5 миллиардах гривен, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также на оборудование и систему невзрывных ограждений.

По словам премьер-министра, правительство передаст средства профильным ведомствам и областным государственным администрациям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.



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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/6805
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