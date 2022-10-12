Правительство снизило минимальную температуру в квартирах: что известно

"После включения отопления мы призываем экономить газ и уголь. Да, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов", — сообщил глава Кабмина.

Шмигаль объяснил, что такие меры необходимы и важным вкладом в победу, ведь "от каждого украинца зависит то, как наша страна пройдет эту зиму".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украине необходимо снизить потребление электроэнергии на 25%. Украина должна сократить потребление электроэнергии на 25% во избежание веерных отключений. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По словам главы правительства, эта экономия особенно актуальна для вечерних часов с 17:00 до 22:00. Касаются этих мер всех регионов Украины. Шмигаль отметил, что 11 октября экономия в вечерние часы составила 10%, и поблагодарил местные власти и представителей общин, которые "ответственно отнеслись к уменьшению электропотребления". В то же время он дал понять, что таких мер недостаточно и экономить нужно больше.

Также "Комментарии" писали о том, готова ли Украина к отопительному сезону. Шмигаль утверждает , что Украина на 88% готова к началу отопительного сезона. По его словам, уже запасено почти 14 миллиардов кубов газа и 2,2 миллиона тонн угля, выделено 562 миллиона гривен субвенции, что позволит приобрести 400 тыс. кубометров дров для раздачи людям на прифронтовых территориях до наступления холодов.