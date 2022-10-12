logo

BTC/USD

19090.27

ETH/USD

1292.70

LTC/USD

51.97

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Правительство снизило минимальную температуру в квартирах: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Правительство снизило минимальную температуру в квартирах: что известно

Минимально допустимая температура в квартирах составит 16 градусов

сегодня, 20:14
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В этом отопительном сезоне минимально допустимая температура в квартирах украинцев составит 16 градусов. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Правительство снизило минимальную температуру в квартирах: что известно

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

"После включения отопления мы призываем экономить газ и уголь. Да, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов", — сообщил глава Кабмина.

Шмигаль объяснил, что такие меры необходимы и важным вкладом в победу, ведь "от каждого украинца зависит то, как наша страна пройдет эту зиму".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украине необходимо снизить потребление электроэнергии на 25%. Украина должна сократить потребление электроэнергии на 25% во избежание веерных отключений. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По словам главы правительства, эта экономия особенно актуальна для вечерних часов с 17:00 до 22:00. Касаются этих мер всех регионов Украины. Шмигаль отметил, что 11 октября экономия в вечерние часы составила 10%, и поблагодарил местные власти и представителей общин, которые "ответственно отнеслись к уменьшению электропотребления". В то же время он дал понять, что таких мер недостаточно и экономить нужно больше.

Также "Комментарии" писали о том, готова ли Украина к отопительному сезону. Шмигаль утверждает , что Украина на 88% готова к началу отопительного сезона. По его словам, уже запасено почти 14 миллиардов кубов газа и 2,2 миллиона тонн угля, выделено 562 миллиона гривен субвенции, что позволит приобрести 400 тыс. кубометров дров для раздачи людям на прифронтовых территориях до наступления холодов.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/promova-premier-ministra-ukrainy-denysa-shmyhalia-na-zasidanni-uriadu-12-10-22
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!