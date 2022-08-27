Правительство разрешило выезжать за границу еще одной категории украинцев

Кабинет министров принял очередное решение о предоставлении разрешения на выезд новой категории украинцев. На этот раз моряки могут покидать территорию Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на своей официальной странице в Telegram.

Морякам разрешили выезжать за границу. Фото с открытых источников





Разрешение получили члены экипажей судов, а также студенты для прохождения практики на корабле.

Украинский политик отметил, что для согласования выезда за границу необходимо получить разрешение в военном комиссариате.

В сообщении Денис Шмигаль добавил, что у Украины один из крупнейших штатов моряков в мире. Их количество составляет 100 тысяч. Именно этим решением можно получить дополнительные средства в бюджет Украины, а также обеспечить рабочие места для граждан страны.

Ранее издание "Комментарии" писало о том, для кого могут быть исключения для выезда за границу. На этот вопрос ответил советник офиса президента Алексей Арестович во время интервью Марку Фейгину. Тогда Арестович рассказал, что есть шансы на выезд за границу для определенных категорий людей, но морякам и другим гастарбайтерам из Украины не стоит надеяться на положительное решение от правительства страны.

Также, "Комментарии" отмечали, что с 1 сентября Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу для еще одной группы украинцев. Ими оказались работники бизнеса, ориентированные на экспорт продукции. Но для этого нужно будет соблюдать определенные правила.

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возможности выезда за границу отдельных граждан страны, подлежащих мобилизации.

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