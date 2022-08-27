logo

BTC/USD

20215.70

ETH/USD

1503.79

LTC/USD

52.91

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Правительство разрешило выезжать за границу еще одной категории украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Правительство разрешило выезжать за границу еще одной категории украинцев

Во время военного положения граждане Украины получили ограничения в выезде за границу, но правительство постепенно разрешает отдельным категориям.

сегодня, 16:20
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Кабинет министров принял очередное решение о предоставлении разрешения на выезд новой категории украинцев. На этот раз моряки могут покидать территорию Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на своей официальной странице в Telegram.

Правительство разрешило выезжать за границу еще одной категории украинцев

Морякам разрешили выезжать за границу. Фото с открытых источников


Разрешение получили члены экипажей судов, а также студенты для прохождения практики на корабле.

Украинский политик отметил, что для согласования выезда за границу необходимо получить разрешение в военном комиссариате.

В сообщении Денис Шмигаль добавил, что у Украины один из крупнейших штатов моряков в мире. Их количество составляет 100 тысяч. Именно этим решением можно получить дополнительные средства в бюджет Украины, а также обеспечить рабочие места для граждан страны.

Ранее издание "Комментарии" писало о том, для кого могут быть исключения для выезда за границу. На этот вопрос ответил советник офиса президента Алексей Арестович во время интервью Марку Фейгину. Тогда Арестович рассказал, что есть шансы на выезд за границу для определенных категорий людей, но морякам и другим гастарбайтерам из Украины не стоит надеяться на положительное решение от правительства страны.

Также, "Комментарии" отмечали, что с 1 сентября Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу для еще одной группы украинцев. Ими оказались работники бизнеса, ориентированные на экспорт продукции. Но для этого нужно будет соблюдать определенные правила.

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возможности выезда за границу отдельных граждан страны, подлежащих мобилизации.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Denys_Smyhal
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!