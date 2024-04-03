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Правительство дало разрешение на выезд одной категории мужчин: кого касается

Мужчины, которые не подлежат призыву и учатся в высших заведениях, могут выезжать за границу, если будут иметь все необходимые документы.

сегодня, 08:50
Автор:
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Slava Kot
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Министерство образования и науки сообщило, что украинские мужчины, которые учатся в высших учебных заведениях, имеют возможность выезжать за границу. Однако постановление касается не всех студентов-мужчин, в МОН указали основные положения новой программы.

Правительство дало разрешение на выезд одной категории мужчин: кого касается

Мужчины-студенты могут уезжать из Украины. Фото из открытых источников

Украинские студенты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением восстановить возможность мужчинам-студентам пересекать границу. Впоследствии Министерство образования и науки разработало постановление, одобренное 2 марта правительством.

Таким образом, в рамках программы был озвучен перечень условий, при которых мужчины, что учатся в высших учебных заведениях, могут выехать из Украины:

  • — не подлежат призыву;
  • — получают образовательную степень магистра;
  • — учатся в заведениях высшего образования на дневной форме обучения;
  • — возраст до 22 лет.

Также Министерство образования обнародовало список документов, которые нужно иметь мужчинам, собирающимся пересечь границу по программе для студентов:

  • — направление от заведения высшего образования;
  • — документ от ТЦК;
  • — электронный билет студента;
  • — копия договора студента с иностранным университетом.

В МОН подчеркивают, что не будут давать специальных разрешений, чтобы засвидетельствовать участие украинских мужчин в этой программе пересечения границы. Решение позволить студентам выезжать из Украины в министерстве объяснили возможностью студентов получать новые знания, участвовать в международных программах и содействовать евроинтеграции Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 19-летнем студенте, которого мобилизовали и отправили на войну.

Также "Комментарии" писали о законопроекте, который позволит мужчинам за ежемесячную оплату уезжать за границу.



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