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Правильная идея. В ВСУ похвалили предложение поручить мобилизацию бригадам

Право заниматься мобилизацией хотят передать командованию бригад

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Предложение передать командованию подразделений право осуществлять мобилизацию правильно, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Правильная идея. В ВСУ похвалили предложение поручить мобилизацию бригадам

У ТЦК могут забрать обязанности мобилизации. Фото из открытых источников

"Идея, которая, надеюсь, воплотится в конкретные решения, о призыве напрямую бригадами без посредничества ТЦК – удачная и правильная", – отметил Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, соответствующая идея может значительно упростить набор новобранцев и коммуникацию между военнообязанными и подразделениями.

"Во-первых, это уменьшит время оформления и уберет часть бюрократических процессов, а также снизит уровень коррупции в ТЦК. Во-вторых, позволит человеку реально, а не декларативно выбрать подразделение и специальность", — отметил он.

Максим Жорин отметил, что ни для кого не секрет, что иногда людей, которые хотят в конкретную бригаду, бросают совсем в другие.

"У нас неоднократно были случаи, когда пытались украсть наших рекрутов. То есть распределить после учебного центра совсем в другое подразделение", — рассказал военнослужащий.

Конечно, отметил майор ВСУ, нужно очень четко продумать, как будет выглядеть вся процедура.

"Конкретно для нашей Третьей штурмовой бригады такое решение было бы эффективным, обеспечив полный автономный цикл набора и подготовки бойцов", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы продолжают нести значительные потери и страдать от истощения после двух с половиной лет тяжелых боев против превосходящих российских войск. По информации ABCnews, сейчас Украина сталкивается с проблемой нехватки солдат и трудностями в привлечении добровольцев в ряды Сил обороны.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5301
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