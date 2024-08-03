Правильная идея. В ВСУ похвалили предложение поручить мобилизацию бригадам

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Марьян Ощановский
Предложение передать командованию подразделений право осуществлять мобилизацию правильно, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
У ТЦК могут забрать обязанности мобилизации. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, соответствующая идея может значительно упростить набор новобранцев и коммуникацию между военнообязанными и подразделениями.
Максим Жорин отметил, что ни для кого не секрет, что иногда людей, которые хотят в конкретную бригаду, бросают совсем в другие.
Конечно, отметил майор ВСУ, нужно очень четко продумать, как будет выглядеть вся процедура.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы продолжают нести значительные потери и страдать от истощения после двух с половиной лет тяжелых боев против превосходящих российских войск. По информации ABCnews, сейчас Украина сталкивается с проблемой нехватки солдат и трудностями в привлечении добровольцев в ряды Сил обороны.
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