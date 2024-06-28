Позор для офицеров РФ: где Россия могла потерять целую бригаду ВДВ

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Кравцев Сергей
С очень большой вероятностью можно сказать, что украинским защитникам удалось разгромить элитную российскую 83-ю воздушно-десантную бригаду в Волчанске Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
83-я воздушно-десантная бригада РФ. Фото: из открытых источников
Отмечается, что оно, возможно, было направлено на захват широкого и глубокого участка территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию к Харькову или же даже выступить на сам город.
Сообщается, что, скорее всего, 83-я воздушно-десантная бригада РФ отступила из Волчанска после дорогостоящего трехнедельного развертывания — для восстановления боеспособности из-за большого количества жертв и тех, кто отказывается воевать.
Указывается, что 83-я воздушно-десантная бригада является или была элитным подразделением. Весной данная бригада принимала участие в боях за Часов Яр.
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