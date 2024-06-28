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Позор для офицеров РФ: где Россия могла потерять целую бригаду ВДВ

Наступление оккупантов в Харьковской области превращается в кровавую бойню для российских войск

28 июня 2024, 13:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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С очень большой вероятностью можно сказать, что украинским защитникам удалось разгромить элитную российскую 83-ю воздушно-десантную бригаду в Волчанске Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Позор для офицеров РФ: где Россия могла потерять целую бригаду ВДВ

83-я воздушно-десантная бригада РФ. Фото: из открытых источников

"Наступление России ко Дню Победы превращается в кровавую бойню... для российских войск"", — говорится в публикации.

Отмечается, что оно, возможно, было направлено на захват широкого и глубокого участка территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию к Харькову или же даже выступить на сам город.

"Ни того, ни другого не произошло. Через пару недель после начала наступления 9 мая около 30-тысячных российских солдат застряли в городе Вовчанске, всего в нескольких милях к югу от границы", — отмечают журналисты.

Сообщается, что, скорее всего, 83-я воздушно-десантная бригада РФ отступила из Волчанска после дорогостоящего трехнедельного развертывания — для восстановления боеспособности из-за большого количества жертв и тех, кто отказывается воевать.

"Если это подтвердится, это будет серьезная потеря для новой российской северной группировки войск, которая включает около семи полков и бригад. А потери россиян в Волчанске могут стать намного больше, поскольку выжившие из целого батальона — а это сотни военнослужащих — оказались заперты на химическом заводе в центре Волчанска", — говорится в статье.

Указывается, что 83-я воздушно-десантная бригада является или была элитным подразделением. Весной данная бригада принимала участие в боях за Часов Яр.

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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/06/27/the-russians-may-have-lost-an-entire-airborne-brigade-in-vovchansk/
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